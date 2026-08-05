Рейтинг@Mail.ru
"Штурм" проиграл "Фенербахче" в первом матче квалификации ЛЧ - РИА Новости Спорт, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
23:01 05.08.2026
"Штурм" проиграл "Фенербахче" в первом матче квалификации ЛЧ

"Штурм" Худякова проиграл "Фенербахче" в первом матче квалификации ЛЧ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Футбольный мяч. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Австрийский футбольный клуб «Штурм» уступил турецкому «Фенербахче» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со счетом 2:0.
  • Ворота «Штурма» защищал российский вратарь Даниил Худяков, воспитанник московского «Локомотива».
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Австрийский футбольный клуб "Штурм" на выезде уступил турецкому "Фенербахче" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Встреча прошла в Стамбуле и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Мячи забили Талиска (10-я минута) и Мейсон Гринвуд (45).
Ворота "Штурма" защищал российский вратарь Даниил Худяков, который является воспитанником московского "Локомотива". В двух матчах предыдущего раунда против шотландского "Хартс" россиянин отыграл на ноль (4:0, 2:0).
Ответная встреча состоится 11 августа.
Футбол. Кубок России. Зенит (Санкт-Петербург) - Балтика (Калининград) - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
"Зенит" победил "Балтику" благодаря голу экс-игрока калининградцев Андраде
Вчера, 22:47
 
ФутболСпортТалискаМейсон ГринвудДаниил ХудяковЛокомотив (Москва)Лига чемпионов УЕФА 2026-2027ШтурмФенербахче
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Балтика
    1
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    Краснодар
    Ахмат
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Оренбург
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Факел
    Динамо Москва
    0
    1
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    К. Плишкова
    66
    02
  • Теннис
    Завершен
    А. Корнеева
    Э. Наварро
    66
    22
  • Теннис
    06.08 01:15
    К. Хачанов
    Т. Атман
  • Теннис
    06.08 01:10
    Л. Самсонова
    Б. Крейчикова
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала