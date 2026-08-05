"Штурм" проиграл "Фенербахче" в первом матче квалификации ЛЧ

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Австрийский футбольный клуб "Штурм" на выезде уступил турецкому "Фенербахче" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Ворота "Штурма" защищал российский вратарь Даниил Худяков, который является воспитанником московского "Локомотива". В двух матчах предыдущего раунда против шотландского "Хартс" россиянин отыграл на ноль (4:0, 2:0).