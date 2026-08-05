"Штурм" проиграл "Фенербахче" в первом матче квалификации ЛЧ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Австрийский футбольный клуб «Штурм» уступил турецкому «Фенербахче» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со счетом 2:0.
- Ворота «Штурма» защищал российский вратарь Даниил Худяков, воспитанник московского «Локомотива».
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Австрийский футбольный клуб "Штурм" на выезде уступил турецкому "Фенербахче" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Ворота "Штурма" защищал российский вратарь Даниил Худяков, который является воспитанником московского "Локомотива". В двух матчах предыдущего раунда против шотландского "Хартс" россиянин отыграл на ноль (4:0, 2:0).
Ответная встреча состоится 11 августа.