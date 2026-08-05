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"Не смотрим на возраст": Карседо восхитился голом 16-летнего воспитанника - РИА Новости Спорт, 05.08.2026
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Футбол
 
22:25 05.08.2026 (обновлено: 22:26 05.08.2026)
"Не смотрим на возраст": Карседо восхитился голом 16-летнего воспитанника

Карседо заявил, что тренеры "Спартака" не смотрят на возраст при выборе игроков

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФутбол. Кубок России. "Спартак" (Москва) - "Оренбург" (Оренбург)
Футбол. Кубок России. Спартак (Москва) - Оренбург (Оренбург) - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо заявил, что тренерский штаб смотрит не на возраст футболистов, а на их игру на поле.
  • 16-летний Павел Полех стал самым молодым автором забитого мяча в истории «Спартака», забив гол в матче против «Оренбурга».
  • «Спартак» разгромил «Оренбург» со счетом 5:1 в матче первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости, Андрей Михайлов. Тренерский штаб московского "Спартака" смотрит не на возраст футболистов, а на их игру на поле, заявил журналистам главный тренер "красно-белых" Хуан Карлос Карседо после дебютного гола 16-летнего Павла Полеха.
В среду "Спартак" разгромил дома "Оренбург" (5:1) в матче первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России. Во втором тайме на замену вышли игроки академии "красно-белых" Никита Массалыга, Иван Сорокин и Павел Полех, который стал самым молодым автором забитого мяча в истории "Спартака" (16 лет 7 месяцев 30 дней).
"Мы очень рады за них (Полеха, Сорокина и Массалыгу), но все будет зависеть от них самих. Мы смотрим не на возраст, а на то, как они показывают себя на поле. Полех забил первый гол, Сорокин дебютировал, Массалыга постоянно привлекается к работе с первой командой. Молодые игроки важны для нас, но конкуренция в команде высокая. Мы со своей стороны будем стараться, чтобы молодые таланты "Спартака" развивались", - сказал Карседо на пресс-конференции.
Хуан Карлос Карседо - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
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