"Не смотрим на возраст": Карседо восхитился голом 16-летнего воспитанника

"Мы очень рады за них (Полеха, Сорокина и Массалыгу), но все будет зависеть от них самих. Мы смотрим не на возраст, а на то, как они показывают себя на поле. Полех забил первый гол, Сорокин дебютировал, Массалыга постоянно привлекается к работе с первой командой. Молодые игроки важны для нас, но конкуренция в команде высокая. Мы со своей стороны будем стараться, чтобы молодые таланты "Спартака" развивались", - сказал Карседо на пресс-конференции.