"Не смотрим на возраст": Карседо восхитился голом 16-летнего воспитанника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо заявил, что тренерский штаб смотрит не на возраст футболистов, а на их игру на поле.
- 16-летний Павел Полех стал самым молодым автором забитого мяча в истории «Спартака», забив гол в матче против «Оренбурга».
- «Спартак» разгромил «Оренбург» со счетом 5:1 в матче первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости, Андрей Михайлов. Тренерский штаб московского "Спартака" смотрит не на возраст футболистов, а на их игру на поле, заявил журналистам главный тренер "красно-белых" Хуан Карлос Карседо после дебютного гола 16-летнего Павла Полеха.
В среду "Спартак" разгромил дома "Оренбург" (5:1) в матче первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России. Во втором тайме на замену вышли игроки академии "красно-белых" Никита Массалыга, Иван Сорокин и Павел Полех, который стал самым молодым автором забитого мяча в истории "Спартака" (16 лет 7 месяцев 30 дней).
"Мы очень рады за них (Полеха, Сорокина и Массалыгу), но все будет зависеть от них самих. Мы смотрим не на возраст, а на то, как они показывают себя на поле. Полех забил первый гол, Сорокин дебютировал, Массалыга постоянно привлекается к работе с первой командой. Молодые игроки важны для нас, но конкуренция в команде высокая. Мы со своей стороны будем стараться, чтобы молодые таланты "Спартака" развивались", - сказал Карседо на пресс-конференции.