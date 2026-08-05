Полех стал самым молодым автором гола в истории "Спартака"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский полузащитник Полех стал самым молодым автором забитого мяча в истории московского футбольного клуба "Спартак".
- "Спартак" выиграл у "Оренбурга" со счетом 5:1 в первом туре группового этапа пути РПЛ Кубка России, а Полех забил пятый мяч на 84-й минуте, выйдя на замену на 73-й минуте.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российский полузащитник Павел Полех стал самым молодым автором забитого мяча в истории московского футбольного клуба "Спартак", сообщается в Telegram-канале "красно-белых".
В день матча Полеху исполнилось 16 лет и 7 месяцев и 30 дней. Он превзошел рекорд грузинского полузащитника Жано Ананидзе, который в июле 2009 года забил за "Спартак" в Кубке России против "Краснодара" (2:1) в возрасте 16 лет 9 месяцев 5 дней.