Полех стал самым молодым автором гола в истории "Спартака"

В день матча Полеху исполнилось 16 лет и 7 месяцев и 30 дней. Он превзошел рекорд грузинского полузащитника Жано Ананидзе, который в июле 2009 года забил за "Спартак" в Кубке России против "Краснодара" (2:1) в возрасте 16 лет 9 месяцев 5 дней.