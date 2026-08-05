При Карседо "Спартак" сильно сплотился, заявил Дмитриев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футболист "Спартака" Игорь Дмитриев заявил, что при главном тренере Хуане Карлосе Карседо команда сильно сплотилась.
- "Спартак" крупно выиграл у "Оренбурга" со счетом 5:1 в первом туре группового этапа пути РПЛ Кубка России.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Футболист московского "Спартака" Игорь Дмитриев заявил РИА Новости, что при главном тренере Хуане Карлосе Карседо команда сильно сплотилась.
05 августа 2026 • начало в 18:30
Завершен
26’ • Пабло Солари
33’ • Манфред Угальде (П)
52’ • Манфред Угальде
78’ • Наиль Умяров
84’ • Павел Полех
81’ • Renat Golybin
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"Наверное, да, - ответил Дмитриев на вопрос, действительно ли при Карседо атмосфера в команде изменилась в лучшую сторону. - Коллектив сейчас сильно сплотился, все понимают задачи и все хорошо получается".
Карседо возглавил "красно-белых" в январе. Под его руководством столичный клуб стал обладателем Кубка России в прошлом сезоне.
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