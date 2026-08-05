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В "Спартаке" рассчитывают, что Фернандеш сможет сыграть против "Краснодара" - РИА Новости Спорт, 05.08.2026
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21:46 05.08.2026
В "Спартаке" рассчитывают, что Фернандеш сможет сыграть против "Краснодара"

Карседо выразил надежду на то, что Фернандеш сможет сыграть против "Краснодара"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЖедсон Фернандеш
Жедсон Фернандеш - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Жедсон Фернандеш. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер "Спартака" Карседо выразил надежду, что полузащитник Фернандеш сможет принять участие в ближайшем матче команды.
  • "Спартак" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после двух туров, набрав шесть очков, и сыграет против "Краснодара" 9 августа.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Хуан Карлос Карседо на послематчевой пресс-конференции выразил надежду на то, что португальский полузащитник Жедсон Фернандеш сможет принять участие в ближайшем матче команды.
Фернандеш в сезоне-2026/27 пропустил два матча подряд - на выходных он остался в запасе во встрече Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского "Ахмата" (2:1), а в среду не попал в заявку на игру Кубка России против "Оренбурга".
"Жедсон чувствует себя все лучше и лучше. Сегодня не хотели, чтобы его состояние усугубилось. Надеемся, к следующей игре он будет готов", - сказал Карседо.
"Спартак" после двух туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков. В третьем туре 9 августа москвичи на своем поле сыграют против действующего вице-чемпиона страны "Краснодара".
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