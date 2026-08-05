В "Спартаке" рассчитывают, что Фернандеш сможет сыграть против "Краснодара"

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Хуан Карлос Карседо на послематчевой пресс-конференции выразил надежду на то, что португальский полузащитник Жедсон Фернандеш сможет принять участие в ближайшем матче команды.

"Жедсон чувствует себя все лучше и лучше. Сегодня не хотели, чтобы его состояние усугубилось. Надеемся, к следующей игре он будет готов", - сказал Карседо.