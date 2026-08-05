Карседо отказался комментировать присутствие Даку на матче "Спартака"

"Спартак" в среду крупно выиграл у "Оренбурга" со счетом 5:1 в первом туре группового этапа пути РПЛ Кубка России. Даку был замечен на трибунах. Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Даку договорился со "Спартаком" о контракте до лета 2029 года, московский клуб активировал опцию выкупа албанского форварда.

На вопрос о том, почему ганский защитник Александер Джику вывел "красно-белых" с капитанской повязкой, Карседо ответил: "Я принял такое решение. У нас по три капитана среди россиян и иностранцев. (Руслан) Литвинов - российское сердце "Спартака" и один из лучших ребят, с кем мне довелось поработать. Он понял мое решение. Мы понимаем сложность сезона, то как непросто будет. Перед матчем говорили с ребятами, что мы победители турнира и должны биться, повторить этот результат. Мы это понимаем и скромно идем дальше".