Карседо отказался комментировать присутствие Даку на матче "Спартака"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо отказался комментировать присутствие нападающего «Рубина» Мирлинда Даку на матче «красно-белых» против «Оренбурга».
- «Спартак» выиграл у «Оренбурга» со счетом 5:1 в первом туре группового этапа пути РПЛ Кубка России.
- Карседо объяснил, что у «Спартака» по три капитана среди россиян и иностранцев, и рассказал о своем решении вывести с капитанской повязкой ганца Александера Джику.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер московского "Спартака" Хуан Карлос Карседо отказался комментировать присутствие нападающего казанского "Рубина" Мирлинда Даку на матче "красно-белых" против "Оренбурга" в Кубке России.
"Спартак" в среду крупно выиграл у "Оренбурга" со счетом 5:1 в первом туре группового этапа пути РПЛ Кубка России. Даку был замечен на трибунах. Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Даку договорился со "Спартаком" о контракте до лета 2029 года, московский клуб активировал опцию выкупа албанского форварда.
"Комментариев не даю, могу говорить только о действующих игроках "Спартака", - сказал Карседо журналистам.
На вопрос о том, почему ганский защитник Александер Джику вывел "красно-белых" с капитанской повязкой, Карседо ответил: "Я принял такое решение. У нас по три капитана среди россиян и иностранцев. (Руслан) Литвинов - российское сердце "Спартака" и один из лучших ребят, с кем мне довелось поработать. Он понял мое решение. Мы понимаем сложность сезона, то как непросто будет. Перед матчем говорили с ребятами, что мы победители турнира и должны биться, повторить этот результат. Мы это понимаем и скромно идем дальше".
Ловчев отреагировал на возможный переход Даку в "Спартак"
4 августа, 13:06