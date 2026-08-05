Даку присутствует на матче "Спартака" в Кубке России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий казанского «Рубина» Мирлинд Даку присутствует на матче группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу «Спартак» — «Оренбург».
- Журналист Иван Карпов сообщил, что Даку договорился со «Спартаком» о контракте до лета 2029 года, московский клуб активировал опцию выкупа албанского форварда.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости, Андрей Михайлов. Нападающий казанского "Рубина" Мирлинд Даку присутствует на матче группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу "Спартак" - "Оренбург", передает с места событий корреспондент РИА Новости.
Даку в минувшую субботу попрощался с игроками и болельщиками "Рубина" после гостевого матча второго тура чемпионата России с тольяттинским "Акроном" (2:1), в котором забил победный мяч. В пятницу журналист Иван Карпов сообщил, что Даку договорился со "Спартаком" о контракте до лета 2029 года, московский клуб активировал опцию выкупа албанского форварда.
Даку 28 лет, он представляет "Рубин" с лета 2023 года и с тех пор забил 38 голов в 93 матчах, что является третьим результатом в истории клуба.
"Спартак" после первого тайма обыгрывает "Оренбург" со счетом 2:0.