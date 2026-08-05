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Цены на бензин снизились в 46 регионах России - РИА Новости, 05.08.2026
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19:09 05.08.2026 (обновлено: 20:01 05.08.2026)
Цены на бензин снизились в 46 регионах России

РИА Новости: стоимость бензина на прошлой неделе снизилась в 46 регионах России

© РИА Новости / Алексей Сазонов | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Алексей Сазонов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Стоимость бензина снизилась в 46 регионах России.
  • Сильнее всего цены упали в Севастополе и Крыму — примерно на 15 процентов.
  • Еще в восьми бензин подешевел более чем на пять процентов.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Бензин на прошлой неделе подешевел в 46 регионах России, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата.
Сильнее всего с 28 июля по 3 августа цена снизилась в Севастополе и Республике Крым — примерно на 15 процентов, а в Вологодской области — на 12,5.
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Более чем на пять процентов снижение цен отмечено еще в восьми регионах:
  • в Тюменской области — на 9,4;
  • в Ивановской — на 7,1;
  • в Новосибирской — на 6,5;
  • в Дагестане — на 6,6;
  • в Чувашии — на 6,5;
  • в Коми и Марий Эл — на шесть;
  • в Карачаево-Черкесии — на 5,4.
Кроме того, стоимость топлива уменьшилась более чем на четыре процента в Костромской, Липецкой и Тульской областях, а также в Красноярском и Ставропольском краях, Кабардино-Балкарии. Еще в 29 регионах темпы снижения цен были меньше этого уровня.
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В России этим летом наблюдаются перебои с поставками топлива. Владимир Путин назвал эти трудности временными и связал их с попытками киевского режима создать напряженную обстановку. Он поручил как можно скорее развернуть возможности среднего и малого бизнеса по производству нефтепродуктов.
Для улучшения ситуации правительство запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта горючего и роста производства в стране. Как отмечали в Кремле, эти меры во многом сработали.
Вице-премьер Александр Новак в конце прошлого месяца констатировал снижение дефицита, снизилось и количество регионов с очередями на АЗС. А ранее сегодня он заявил, что нефтяные компании снимают ограничения по отпуску на заправках.
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