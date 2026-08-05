Краткий пересказ от РИА ИИ
- Стоимость бензина снизилась в 46 регионах России.
- Сильнее всего цены упали в Севастополе и Крыму — примерно на 15 процентов.
- Еще в восьми бензин подешевел более чем на пять процентов.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Бензин на прошлой неделе подешевел в 46 регионах России, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата.
Сильнее всего с 28 июля по 3 августа цена снизилась в Севастополе и Республике Крым — примерно на 15 процентов, а в Вологодской области — на 12,5.
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Более чем на пять процентов снижение цен отмечено еще в восьми регионах:
- в Тюменской области — на 9,4;
- в Ивановской — на 7,1;
- в Новосибирской — на 6,5;
- в Дагестане — на 6,6;
- в Чувашии — на 6,5;
- в Коми и Марий Эл — на шесть;
- в Карачаево-Черкесии — на 5,4.
Кроме того, стоимость топлива уменьшилась более чем на четыре процента в Костромской, Липецкой и Тульской областях, а также в Красноярском и Ставропольском краях, Кабардино-Балкарии. Еще в 29 регионах темпы снижения цен были меньше этого уровня.
В России этим летом наблюдаются перебои с поставками топлива. Владимир Путин назвал эти трудности временными и связал их с попытками киевского режима создать напряженную обстановку. Он поручил как можно скорее развернуть возможности среднего и малого бизнеса по производству нефтепродуктов.
Для улучшения ситуации правительство запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта горючего и роста производства в стране. Как отмечали в Кремле, эти меры во многом сработали.
Вице-премьер Александр Новак в конце прошлого месяца констатировал снижение дефицита, снизилось и количество регионов с очередями на АЗС. А ранее сегодня он заявил, что нефтяные компании снимают ограничения по отпуску на заправках.