Цены на бензин снизились в 46 регионах России

Более чем на пять процентов снижение цен отмечено еще в восьми регионах:

Кроме того, стоимость топлива уменьшилась более чем на четыре процента в Костромской, Липецкой и Тульской областях, а также в Красноярском и Ставропольском краях, Кабардино-Балкарии. Еще в 29 регионах темпы снижения цен были меньше этого уровня.