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В Кремле рассказали об эффективности мер по стабилизации топливного рынка - РИА Новости, 22.07.2026
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20:40 22.07.2026 (обновлено: 21:06 22.07.2026)
В Кремле рассказали об эффективности мер по стабилизации топливного рынка

Песков заявил, что ситуация с топливом во многих регионах становится легче

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Песков заявил, что ситуация с топливом во многих регионах улучшается.
  • Он подчеркнул, что она по-прежнему требует особого внимания и продолжения действия дополнительных мер.
  • Среди них — запрет на экспорт бензина и дизеля, а также налоговые стимулы для импорта горючего и наращивания производства в стране.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Ситуация с топливом во многих регионах улучшается, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Во многом меры, принятые правительством по итогам предыдущих совещаний, сработали", — сказал он.
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Вместе с тем представитель Кремля подчеркнул, что ситуация по-прежнему требует особого внимания и продолжения действия дополнительных мер.
Ранее сегодня Владимир Путин провел совещание с правительством, где заявил, что состояние ключевых отраслей экономики устойчивое, даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в энергетическом комплексе.
Накануне вице-премьер Александр Новак отмечал, что российский топливный рынок начал частично стабилизироваться после принятых мер. Для улучшения ситуации в отрасли кабинет министров в том числе запретил экспорт бензина и дизеля, предоставил налоговые стимулы для импорта горючего и роста производства в стране.
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В начале месяца Путин подписал закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка топливом и поддержку отечественных нефтеперерабатывающих заводов. Согласно ему, допускается получение высокооктанового бензина путем смешения прямогонного сырья с иными компонентами. Помимо этого, до конца текущего года продлевается срок действия модернизационных соглашений для НПЗ, осуществляющих инвестиции на сумму более ста миллиардов рублей.
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