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Путин подписал закон об обеспечении внутреннего рынка бензином - РИА Новости, 04.07.2026
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16:17 04.07.2026 (обновлено: 21:06 04.07.2026)
Путин подписал закон об обеспечении внутреннего рынка бензином

Путин подписал закон об обеспечении внутреннего рынка бензином и поддержке НПЗ

© РИА Новости / Алексей Сазонов | Перейти в медиабанкБензоколонка автозаправочной станции
Бензоколонка автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сазонов
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Бензоколонка автозаправочной станции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин подписал закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка автомобильным топливом и поддержку российских НПЗ.
  • Правительство будет определять виды топлива, допущенные к обороту.
  • Разрешается получение высокооктанового бензина путем смешения прямогонного сырья с иными компонентами.
  • До конца года продлевается срок действия модернизационных соглашений для НПЗ, осуществляющих инвестиции на сумму более ста миллиардов рублей.
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка бензином и дизелем и поддержку российских нефтеперерабатывающих заводов.
Согласно документу, который уже вступил в силу, виды горючего, допущенные к обороту, будет определять правительство. Допускается получение высокооктанового бензина путем смешения прямогонного сырья с иными компонентами. При этом его посчитают как полноценно произведенное автомобильное топливо, а акциз включат в итоговую стоимость.
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Подтверждать получение таким образом высокооктанового бензина нужно будет документами, на сбор которых отводится три месяца. А долю производства прямогонного бензина будут определять по итогам каждого налогового периода.
Кроме того, компании смогут получать демпфер при производстве путем смешения так же, как и при полноценном цикле переработки. Отдельные же уполномоченные организации, перечень которых определит правительство, будут вправе получить его и при импорте готового продукта из-за рубежа.
Помимо этого, до конца текущего года продлевается срок действия модернизационных соглашений для НПЗ, осуществляющих инвестиции на сумму более ста миллиардов рублей.
Этим летом в некоторых регионах страны возникают перебои с поставками топлива. Как объяснял вице-премьер Александр Новак, они вызваны изменениями в логистике. Чтобы обеспечить потребности россиян, власти принимают дополнительные меры. Среди них — запрет на экспорт бензина, изменения в биржевых торгах для сдерживания цен, а также налоговые стимулы для импорта горючего и роста его производства в России.
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На прошлой неделе Владимир Путин провел совещание по вопросам топливообеспечения, где рассказал, что на внутренний рынок уже поступили ранее накопленные объемы. Резервы составляют 1,7 миллиона тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. По словам президента, крупнейшие НПЗ работают на полную мощность и уже в июле производство должно превысить июньские показатели.
Президент также сообщил, что правительство создало специальный штаб, который работает в круглосуточном режиме. Вместе с тем он потребовал свести к минимуму последствия атак украинских боевиков на объекты топливной инфраструктуры.
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