Новак рассказал о снятии ограничений на АЗС в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нефтяные ВИНКи в стране обеспечивают максимальные объемы производства топлива.
- Нефтяные компании снимают ограничения продаж на своих АЗС.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Нефтяные ВИНКи в стране обеспечивают максимум возможного производства топлива и снимают ограничения продаж на своих АЗС, заявил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания, посвященного ситуации на топливном рынке.
"Что касается вертикально интегрированных компаний, то компании обеспечивают максимальные объемы производства, переносы сроков ремонтных работ, и сегодня на своих заправках у них объемы присутствуют. В том числе снимаются ограничения, о чем сегодня было доложено на оперативном штабе со стороны руководителей нефтяных компаний", - сказал он в эфире ИС "Вести".
Новак ранее в среду провел очередное совещание, посвященное ситуации на рынке автомобильного топлива в стране.
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