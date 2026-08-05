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Новак рассказал о снятии ограничений на АЗС в России - РИА Новости, 05.08.2026
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13:05 05.08.2026 (обновлено: 17:50 05.08.2026)
Новак рассказал о снятии ограничений на АЗС в России

Новак: ВИНКи в России обеспечивают максимум возможного производства топлива

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нефтяные ВИНКи в стране обеспечивают максимальные объемы производства топлива.
  • Нефтяные компании снимают ограничения продаж на своих АЗС.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Нефтяные ВИНКи в стране обеспечивают максимум возможного производства топлива и снимают ограничения продаж на своих АЗС, заявил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания, посвященного ситуации на топливном рынке.
"Что касается вертикально интегрированных компаний, то компании обеспечивают максимальные объемы производства, переносы сроков ремонтных работ, и сегодня на своих заправках у них объемы присутствуют. В том числе снимаются ограничения, о чем сегодня было доложено на оперативном штабе со стороны руководителей нефтяных компаний", - сказал он в эфире ИС "Вести".
Новак ранее в среду провел очередное совещание, посвященное ситуации на рынке автомобильного топлива в стране.
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ЭкономикаРоссияАлександр Новак
 
 
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