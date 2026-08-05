Новак рассказал о снятии ограничений на АЗС в России

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Нефтяные ВИНКи в стране обеспечивают максимум возможного производства топлива и снимают ограничения продаж на своих АЗС, заявил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания, посвященного ситуации на топливном рынке.