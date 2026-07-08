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Путин дал поручения по стабилизации топливного рынка - РИА Новости, 08.07.2026
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17:41 08.07.2026 (обновлено: 23:06 08.07.2026)

Путин дал поручения по стабилизации топливного рынка

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин провел совещание с членами правительства.
  • Президент призвал быстро разобраться с ситуацией с топливом в Крыму.
  • Вице-премьер Новак сообщил, что в этом месяце Россия начнет импортировать топливо из других стран.
  • Министр транспорта Никитин рассказал, что ключевая инфраструктура функционирует штатно.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Владимир Путин провел совещание с правительством. Члены кабинета министров доложили президенту о ситуации с топливом и результатах ЕГЭ.

Стабилизация топливного рынка

Глава государства призвал быстрее разобраться с ситуацией с топливом в Крыму и незамедлительно принять решения по поддержке полуострова и юга России. Он назвал трудности с топливом временными и связал их с попытками киевского режима создать нервозную обстановку.
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"Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая: запас прочности энергосистемы России очень высокий", — подчеркнул Путин.

Кроме того, президент поручил как можно скорее развернуть возможности среднего и малого бизнеса по производству нефтепродуктов. Он также указал на важность того, чтобы независимые АЗС получали топливо.
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"Нужно организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться быстрее, так чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети", — пояснил глава государства.

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Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, отметил, что ситуация с топливом частично стабилизировалась, но остается непростой. При этом спрос вырос примерно на треть. В этом месяце Россия начнет импортировать топливо из других стран. Также введен полный запрет на экспорт дизеля.
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"Это позволит увеличить поставки на внутренний рынок", — подчеркнул вице-премьер.
Правительство отработало с РЖД возможность предоставления скидок на железнодорожные тарифы, чтобы создать экономические условия для импортного топлива, добавил Новак.
Он также рассказал, что ФАС сейчас разбирается с завышенными ценами на топливо в Крыму.
Министр транспорта Андрей Никитин, со своей стороны, сообщил, что ключевая инфраструктура функционирует штатно. Делается все для обеспечения перевозки грузов и пассажиров на фоне ситуации с топливом.
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Итоги ЕГЭ и вступительная кампания в колледжах

Затрагивались также вопросы, связанные с образованием. Президент попросил министра просвещения Сергея Кравцова рассказать о результатах ЕГЭ и вступительной кампании в колледжах.
Тот сообщил о рекордном за 25 лет существования экзамена результате школьницы из Москвы, которая набрала максимальные 500 баллов. Она сдавала русский язык, профильную математику, химию, физику и информатику.
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"Важно, что в целом повышается качество образования. Такая хорошая, главное, устойчивая динамика подтверждается объективной статистикой. Первое — балл ЕГЭ растет по всем предметам. В среднем плюс два балла ежегодно", — подчеркнул министр.
Кроме того, Кравцов рассказал, что в колледжах открыли прием по новым направлениям в области машиностроения и оборонной промышленности.
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"Конкурс в системе колледжей уже на данный момент составляет два человека на место", — отметил он.
Во флагманских учреждениях проекта "Профессионалитет" конкурс достигает четырех-пяти человек на место.
Предыдущее совещание с членами правительства Путин провел в конце июня. Оно было посвящено теме снабжения топливом российских регионов.
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