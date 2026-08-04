"Аякс" арендовал тер Штегена у "Барселоны"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Марк-Андре тер Штеген перешел из "Барселоны" в "Аякс" на правах аренды до лета 2027 года.
- Ранее тер Штеген перешел в "Жирону" из "Барселоны" на правах аренды до конца сезона, но получил травму и перенес операцию.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Немецкий вратарь испанской "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген перешел в нидерландский футбольный клуб "Аякс" на правах аренды, сообщается на сайте "сине-гранатовых".
Соглашение об аренде 34-летнего вратаря рассчитано до лета 2027 года. В январе тер Штеген перешел в "Жирону" из "Барселоны" на правах аренды до конца сезона, он сыграл за новый коллектив два матча и получил травму подколенного сухожилия, после чего перенес операцию. Его контракт с "Барселоной" рассчитан до 2028 года.
Тер Штеген перешел в "Барселону" из менхенгладбахской "Боруссии" летом 2014 года. Вместе с командой голкипер стал семикратным чемпионом Испании, шестикратным победителем Кубка страны, четырехкратным обладателем Суперкубка Испании, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. В качестве вратаря сборной Германии тер Штеген взял бронзу чемпионата Европы 2016 года.
Адейеми перешел из "Боруссии" в "Барселону"
23 июля, 13:49