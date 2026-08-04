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"Аякс" арендовал тер Штегена у "Барселоны" - РИА Новости Спорт, 04.08.2026
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Футбол
 
10:57 04.08.2026
"Аякс" арендовал тер Штегена у "Барселоны"

"Барселона" отправила вратаря тер Штегена в аренду в "Аякс"

© Соцсети ФК "Барселона"Марк-Андре тер Штеген
Марк-Андре тер Штеген - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Соцсети ФК "Барселона"
Марк-Андре тер Штеген. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Марк-Андре тер Штеген перешел из "Барселоны" в "Аякс" на правах аренды до лета 2027 года.
  • Ранее тер Штеген перешел в "Жирону" из "Барселоны" на правах аренды до конца сезона, но получил травму и перенес операцию.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Немецкий вратарь испанской "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген перешел в нидерландский футбольный клуб "Аякс" на правах аренды, сообщается на сайте "сине-гранатовых".
Соглашение об аренде 34-летнего вратаря рассчитано до лета 2027 года. В январе тер Штеген перешел в "Жирону" из "Барселоны" на правах аренды до конца сезона, он сыграл за новый коллектив два матча и получил травму подколенного сухожилия, после чего перенес операцию. Его контракт с "Барселоной" рассчитан до 2028 года.
Тер Штеген перешел в "Барселону" из менхенгладбахской "Боруссии" летом 2014 года. Вместе с командой голкипер стал семикратным чемпионом Испании, шестикратным победителем Кубка страны, четырехкратным обладателем Суперкубка Испании, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. В качестве вратаря сборной Германии тер Штеген взял бронзу чемпионата Европы 2016 года.
Карим Адейеми - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
Адейеми перешел из "Боруссии" в "Барселону"
23 июля, 13:49
 
ФутболСпортИспанияГерманияМарк-Андре тер ШтегенБарселонаАяксЖиронаЛига чемпионов УЕФА 2026-2027
 
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