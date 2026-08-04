Раскрыто, как идет лечение первого пациента, получившего вакцину от рака

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Первый пациент завершит курс вакцинации российским препаратом для терапии меланомы в сентябре, сообщил РИА Новости академик РАН, научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Последнее введение (онковакцины. — Прим. ред.), которое сейчас запланировано, будет в начале сентября, то есть через месяц", — сказал он.

Это лекарство разработали в центре имени Гамалеи. Его производством занимается НМИЦ радиологии. Минздрав выдал разрешение на применение препарата в клинической практике в начале декабря. Вакцина создается индивидуально для каждого пациента на основе молекулярно-генетических характеристик его опухоли.