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Раскрыто, как идет лечение первого пациента, получившего вакцину от рака - РИА Новости, 04.08.2026
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05:39 04.08.2026 (обновлено: 08:56 04.08.2026)
Раскрыто, как идет лечение первого пациента, получившего вакцину от рака

Врач Гинцбург: первый пациент завершит курс лечения меланомы в сентябре

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМедик готовит шприц с вакциной
Медик готовит шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Медик готовит шприц с вакциной. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый пациент, получивший российскую вакцину от меланомы, завершит курс лечения в сентябре.
  • Речь идет о лекарстве "Неоонковак".
  • Препарат создают индивидуально для каждого пациента на основе молекулярно-генетических характеристик его опухоли.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Первый пациент завершит курс вакцинации российским препаратом для терапии меланомы в сентябре, сообщил РИА Новости академик РАН, научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«

"Последнее введение (онковакцины. — Прим. ред.), которое сейчас запланировано, будет в начале сентября, то есть через месяц", — сказал он.

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Речь идет о 60-летнем жителе Курской области. В апреле он получил первую дозу препарата "Неоонковак".
Это лекарство разработали в центре имени Гамалеи. Его производством занимается НМИЦ радиологии. Минздрав выдал разрешение на применение препарата в клинической практике в начале декабря. Вакцина создается индивидуально для каждого пациента на основе молекулярно-генетических характеристик его опухоли.
Как ранее сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, россияне смогут получить лечение с помощью подобных препаратов в рамках обязательного медицинского страхования.
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