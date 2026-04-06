Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:10 06.04.2026 (обновлено: 15:37 06.04.2026)
https://ria.ru/20260406/mishustin-2085445599.html
Россияне смогут получать лечение онковакцинами по ОМС
Россияне смогут получать лечение онковакцинами по ОМС
Пациенты смогут получить лечение с помощью онковакцин в рамках обязательного медицинского страхования, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 06.04.2026
здоровье - общество
здоровье
общество
россия
михаил мишустин
михаил мурашко
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036676829_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_75a2d61a4aecaa88cf789a3414f2ecdd.jpg
https://ria.ru/20260317/mishustin-2081222482.html
https://ria.ru/20260317/onkolog-2081129681.html
https://ria.ru/20260313/onkolog-2080391311.html
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036676829_189:0:2918:2047_1920x0_80_0_0_d927b4f4bc4e96b50236ba658d601d2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМедработник с вакциной
Медработник с вакциной - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Медработник с вакциной. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Пациенты смогут получить лечение с помощью онковакцин в рамках обязательного медицинского страхования, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Правительство расширило программу государственных гарантий. Теперь бесплатно по полису ОМС можно будет пройти лечение с использованием российских онковакцин, прежде всего это персонализированные, которые разрабатываются индивидуально под конкретного пациента и обучают его иммунитет бороться с опухолью", — рассказал он на совещании с вице-премьерами.
Мишустин отметил, что по полису стало доступно лечение онковакцинами отдельных видов болезней крови, рака внутренних органов, а также CAR-T клеточная терапия.
«

"Включение новых подходов в систему ОМС позволит повысить эффективность помощи людям с тяжелыми заболеваниями", — подчеркнул премьер.

В прошлую среду первый пациент получил персонализированную вакцину для лечения меланомы. Им стал 60-летний житель Курской области. Как отмечал глава Минздрава Михаил Мурашко, мужчина чувствует себя хорошо.
Ведомство завершает работу по включению онковакцин в программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи. Речь идет о препарате "Онкопепт" для борьбы с колоректальным раком, персонализированной терапии мРНК-вакциной "Неоонковак" и Т-клеточной иммунотерапии с использованием генетически модифицированных аутологичных Т-лимфоцитов с химерным антигенным рецептором CAR-T.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала