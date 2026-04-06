Россияне смогут получать лечение онковакцинами по ОМС

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Пациенты смогут получить лечение с помощью онковакцин в рамках обязательного медицинского страхования, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Правительство расширило программу государственных гарантий. Теперь бесплатно по полису ОМС можно будет пройти лечение с использованием российских онковакцин, прежде всего это персонализированные, которые разрабатываются индивидуально под конкретного пациента и обучают его иммунитет бороться с опухолью", — рассказал он на совещании с вице-премьерами.
Мишустин отметил, что по полису стало доступно лечение онковакцинами отдельных видов болезней крови, рака внутренних органов, а также CAR-T клеточная терапия.
"Включение новых подходов в систему ОМС позволит повысить эффективность помощи людям с тяжелыми заболеваниями", — подчеркнул премьер.
В прошлую среду первый пациент получил персонализированную вакцину для лечения меланомы. Им стал 60-летний житель Курской области. Как отмечал глава Минздрава Михаил Мурашко, мужчина чувствует себя хорошо.
Ведомство завершает работу по включению онковакцин в программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи. Речь идет о препарате "Онкопепт" для борьбы с колоректальным раком, персонализированной терапии мРНК-вакциной "Неоонковак" и Т-клеточной иммунотерапии с использованием генетически модифицированных аутологичных Т-лимфоцитов с химерным антигенным рецептором CAR-T.
