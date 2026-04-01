Первый пациент получил российскую персонализированную вакцину от меланомы

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Первый российский пациент получил персонализированную вакцину для лечения меланомы, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
"В НМИЦ радиологии <...> впервые в клинической практике применили персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину "Неоонковак", — рассказали в ведомстве.
Врач назвала продукт, значительно снижающий риск развития рака
29 марта, 22:46
Первым пациентом стал 60-летний житель Курской области. В 2021 году у него диагностировали меланому кожи и провели хирургическое лечение. В 2025-м болезнь затронула лимфатические узлы, поэтому мужчину еще раз прооперировали в НМИЦ радиологии.
"Сейчас пациент находится в процессе иммунотерапии. Несмотря на проводимое лечение, сохраняется высокий риск дальнейшего прогрессирования и стандартные возможности будут крайне ограниченны", — добавили в Минздраве.
В этих условиях применение персонализированной мРНК-вакцины рассматривается как средство контроля над заболеванием, пояснили в министерстве.
Вакцину "Неоонковак" разработал центр имени Гамалеи, производством занимается НМИЦ радиологии. Минздрав выдал разрешение на применение препарата в клинической практике в начале декабря.
По словам Александра Гинцбурга, доклинические исследования на животных показали, что эффективность вакцины по исчезновению основного тела опухоли составляет 100 процентов, по метастазам — 90 процентов.
Сейчас Минздрав завершает работу по включению онковакцин в программу госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко. Очень скоро эта прорывная технология станет доступна для россиян, нуждающихся в таком лечении, подчеркнул он.
Согласно проекту постановления ведомства, речь идет о пептидной вакцине "Онкопепт" для борьбы с колоректальным раком, персонализированной терапии мРНК-вакциной и Т-клеточной иммунотерапии с использованием генетически модифицированных аутологичных Т-лимфоцитов с химерным антигенным рецептором CAR-T.
Онколог назвал самые распространенные виды рака в России
17 марта, 03:27