Неймар допустил, что завершит карьеру в 2027 году

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"Не знаю, сколько еще буду играть. Пока я не думаю о завершении карьеры и не знаю, как долго еще продолжу выступать. Мой контракт с "Сантосом" действует до декабря. Я намерен отработать его до конца и достойно защищать цвета клуба. А когда контракт закончится, тогда и решу: останусь ли в "Сантосе", перейду в другой клуб, завершу карьеру или продолжу играть", - приводит слова Неймара Globo.