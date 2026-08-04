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Неймар допустил, что завершит карьеру в 2027 году - РИА Новости Спорт, 04.08.2026
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Футбол
 
08:15 04.08.2026 (обновлено: 08:42 04.08.2026)
Неймар допустил, что завершит карьеру в 2027 году

Неймар допустил, что может завершить футбольную карьеру в 2027 году

© Соцсети спортсменаБразильский футболист Неймар
Бразильский футболист Неймар - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Соцсети спортсмена
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Неймар заявил, что пока не принял решения о своем будущем и не исключил завершения футбольной карьеры после окончания контракта с «Сантосом» в декабре.
  • Сборная Бразилии 5 июля в Нью-Йорке со счетом 1:2 проиграла команде Норвегии в матче 1/8 финала чемпионата мира, и этот матч стал для Неймара 15-м на чемпионатах мира.
  • После поражения от Норвегии Неймар объявил о завершении карьеры в сборной.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Бразильский нападающий Неймар заявил, что пока не принял решения о своем будущем, и не исключил завершения футбольной карьеры после окончания контракта с "Сантосом" в декабре.
Сборная Бразилии 5 июля в Нью-Йорке со счетом 1:2 проиграла команде Норвегии в матче 1/8 финала чемпионата мира. Этот матч стал для Неймара 15-м на чемпионатах мира - по этому показателю он превзошел трехкратного чемпиона мира Пеле. После завершения игры Неймар не смог сдержать слез и объявил о завершении карьеры в сборной.
«
"Не знаю, сколько еще буду играть. Пока я не думаю о завершении карьеры и не знаю, как долго еще продолжу выступать. Мой контракт с "Сантосом" действует до декабря. Я намерен отработать его до конца и достойно защищать цвета клуба. А когда контракт закончится, тогда и решу: останусь ли в "Сантосе", перейду в другой клуб, завершу карьеру или продолжу играть", - приводит слова Неймара Globo.
Неймару 34 года, с 80 голами в 130 матчах он является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии. Помимо "Сантоса", нападающий выступал за испанскую "Барселону", французский "Пари Сен-Жермен" и саудовский "Аль-Хиляль".
Неймар на церемонии открытия свего бюста в клубном музее Сантоса - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
Бюст Неймара установили в клубном музее "Сантоса"
31 июля, 10:28
 
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