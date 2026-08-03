В России разработают три новые вакцины от рака

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В России планируют разработать вакцины от трех видов онкологических заболеваний.
- Речь идет о болезни мочевого пузыря, мелкоклеточном раке легких и колоректальном раке.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В России намерены создать три новые вакцины от онкологических заболеваний, сообщил РИА Новости академик РАН, научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
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"В дальнейшем мы планируем разработать вакцины от рака мочевого пузыря, мелкоклеточного рака легких и колоректального рака", — сказал он.
В апреле первый пациент получил персонализированную вакцину для лечения меланомы. Им стал 60-летний житель Курской области.
Как сообщил в апреле премьер-министр Михаил Мишустин, россияне смогут получить лечение с помощью подобных препаратов в рамках обязательного медицинского страхования.