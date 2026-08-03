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В России разработают три новые вакцины от рака - РИА Новости, 03.08.2026
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07:33 03.08.2026 (обновлено: 10:11 03.08.2026)
В России разработают три новые вакцины от рака

Академик Гинцбург: в России планируется разработать три новые вакцины от рака

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРабота в лаборатории
Работа в лаборатории - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России планируют разработать вакцины от трех видов онкологических заболеваний.
  • Речь идет о болезни мочевого пузыря, мелкоклеточном раке легких и колоректальном раке.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В России намерены создать три новые вакцины от онкологических заболеваний, сообщил РИА Новости академик РАН, научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
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"В дальнейшем мы планируем разработать вакцины от рака мочевого пузыря, мелкоклеточного рака легких и колоректального рака", — сказал он.
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