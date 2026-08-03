Россиянам рассказали, как выбрать качественные БАД в интернете

Краткий пересказ от РИА ИИ Перед покупкой БАД в интернете стоит изучить профиль продавца, его рейтинг и отзывы покупателей.

Для проверки качества БАДа можно использовать приложение "Честный знак" и сверить номер свидетельства о госрегистрации (СГР) с реестром ЕАЭС.

При ухудшении самочувствия после приема БАДа необходимо немедленно прекратить его употребление, вызвать скорую помощь и сообщить о проблеме в Роспотребнадзор и маркетплейс.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Профиль продавца, его рейтинг и отзывы покупателей стоит изучить перед покупкой БАДов в интернете, рассказала генеральный директор сервиса Pharmedu Татьяна Ходанович.

"Посмотрите на профиль продавца: сколько заказов выполнил, какой у него рейтинг, что пишут в отзывах. Если люди жалуются на неэффективность, странный вкус или несходство с оригиналом, то лучше поискать другого поставщика. Это не гарантия, но дополнительный фильтр", - сказала Ходанович Life.ru

Эксперт также посоветовала установить бесплатное приложение "Честный знак" - чтобы проверить код на упаковке. Если код не читается, выдает ошибку или уже был проверен, товар лучше не брать, отметила Ходанович.

Она добавила, что стоит проверить свидетельство о госрегистрации (СГР) в описании товара, сверить его номер с реестром ЕАЭС , а если вместо него указана "декларация соответствия" - это техническая добавка, не предназначенная для розницы.

Ходанович порекомендовала обратить внимание на цену: качественный БАД не может стоить дешево. А на упаковке должна быть надпись "биологически активная добавка к пище", если же написано "комплексная пищевая добавка" - это другой продукт с иным регулированием и другими рисками, пояснила специалист.

"Реакция на некачественный БАД может быть быстрой и опасной вплоть до анафилактического шока", - отметила Ходанович.

Она также дала инструкцию на случай, если после приема добавки самочувствие ухудшилось. При первых симптомах - головокружении, тошноте, сыпи, учащенном сердцебиении или боли в животе - необходимо немедленно прекратить прием и вызвать скорую помощь, не пытаясь перетерпеть.