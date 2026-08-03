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Россиянам рассказали, как выбрать качественные БАД в интернете - РИА Новости, 03.08.2026
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13:38 03.08.2026 (обновлено: 13:39 03.08.2026)
Россиянам рассказали, как выбрать качественные БАД в интернете

Эксперт Ходанович советует перед покупкой БАД изучить профиль и рейтинг продавца

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЛекарственные препараты в капсулах
Лекарственные препараты в капсулах - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Перед покупкой БАД в интернете стоит изучить профиль продавца, его рейтинг и отзывы покупателей.
  • Для проверки качества БАДа можно использовать приложение "Честный знак" и сверить номер свидетельства о госрегистрации (СГР) с реестром ЕАЭС.
  • При ухудшении самочувствия после приема БАДа необходимо немедленно прекратить его употребление, вызвать скорую помощь и сообщить о проблеме в Роспотребнадзор и маркетплейс.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Профиль продавца, его рейтинг и отзывы покупателей стоит изучить перед покупкой БАДов в интернете, рассказала генеральный директор сервиса Pharmedu Татьяна Ходанович.
"Посмотрите на профиль продавца: сколько заказов выполнил, какой у него рейтинг, что пишут в отзывах. Если люди жалуются на неэффективность, странный вкус или несходство с оригиналом, то лучше поискать другого поставщика. Это не гарантия, но дополнительный фильтр", - сказала Ходанович Life.ru.
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Эксперт также посоветовала установить бесплатное приложение "Честный знак" - чтобы проверить код на упаковке. Если код не читается, выдает ошибку или уже был проверен, товар лучше не брать, отметила Ходанович.
Она добавила, что стоит проверить свидетельство о госрегистрации (СГР) в описании товара, сверить его номер с реестром ЕАЭС, а если вместо него указана "декларация соответствия" - это техническая добавка, не предназначенная для розницы.
Ходанович порекомендовала обратить внимание на цену: качественный БАД не может стоить дешево. А на упаковке должна быть надпись "биологически активная добавка к пище", если же написано "комплексная пищевая добавка" - это другой продукт с иным регулированием и другими рисками, пояснила специалист.
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"Реакция на некачественный БАД может быть быстрой и опасной вплоть до анафилактического шока", - отметила Ходанович.
Она также дала инструкцию на случай, если после приема добавки самочувствие ухудшилось. При первых симптомах - головокружении, тошноте, сыпи, учащенном сердцебиении или боли в животе - необходимо немедленно прекратить прием и вызвать скорую помощь, не пытаясь перетерпеть.
Ходанович посоветовала сохранить упаковку, чек и баночку, а также сфотографировать код "Честного знака" - эти вещи станут доказательствами для разбирательства, и подать жалобу в Роспотребнадзор через сайт ведомства, сообщив о проблеме и маркетплейсу, чтобы площадка могла оперативно заблокировать опасную карточку товара и обезопасить других покупателей.
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