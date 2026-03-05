https://ria.ru/20260305/bad-2078743126.html
Врач рассказала об опасности неправильного хранения БАДов
Врач рассказала об опасности неправильного хранения БАДов - РИА Новости, 05.03.2026
Врач рассказала об опасности неправильного хранения БАДов
Неправильное хранение БАДов, приобретенных на маркетплейсах, может привести к негативным последствиям для здоровья, перед употреблением добавок необходимо... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T14:24:00+03:00
2026-03-05T14:24:00+03:00
2026-03-05T14:24:00+03:00
общество
здоровье - общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155308/89/1553088913_0:297:3072:2025_1920x0_80_0_0_294349477bad0e2ec74586af155363ce.jpg
https://ria.ru/20260301/naznachenie-2077555229.html
https://ria.ru/20260206/rospotrebnadzor-2072724853.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155308/89/1553088913_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_88b2d9ac76a10bb00c5eaebd3020206a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия
Общество, Здоровье - Общество, Россия
Врач рассказала об опасности неправильного хранения БАДов
Афанасьева: неправильное хранение БАДов с маркетплейсов грозит осложнениями
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости.
Неправильное хранение БАДов, приобретенных на маркетплейсах, может привести к негативным последствиям для здоровья, перед употреблением добавок необходимо проконсультироваться со специалистом, пишет News.ru
, ссылаясь на слова гинеколога-эндокринолога Лилии Афанасьевой.
"БАДы - это комплекс витаминов, микроэлементов и минералов, используемых для обогащения рациона. Неправильное хранение может менять структуры веществ, это приводит к непрогнозируемым эффектам и осложнениям в организме при приеме", - пояснила эксперт.
Афанасьева отметила, что БАДы не относятся к лекарственным средствам, поэтому их могут реализовывать различные торговые точки, включая аптеки и интернет-магазины, ключевым требованием для продажи является наличие специальной маркировки на упаковке. Врач подчеркнула, что эта отметка позволяет идентифицировать продукцию в системе "Честный знак".
"Несмотря на наличие маркировки, покупки лучше совершать в аптеках или больших торговых сетях, имеющих лицензию для торговли лекарственными веществами. Наличие специально оборудованных складов с контролем влажности и температуры позволяет обеспечить сохранение лекарственных свойств. Кроме того, прием добавок должен быть определен врачом", - заключила Афанасьева.