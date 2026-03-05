Врач рассказала об опасности неправильного хранения БАДов

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Неправильное хранение БАДов, приобретенных на маркетплейсах, может привести к негативным последствиям для здоровья, перед употреблением добавок необходимо проконсультироваться со специалистом, пишет Неправильное хранение БАДов, приобретенных на маркетплейсах, может привести к негативным последствиям для здоровья, перед употреблением добавок необходимо проконсультироваться со специалистом, пишет News.ru , ссылаясь на слова гинеколога-эндокринолога Лилии Афанасьевой.

"БАДы - это комплекс витаминов, микроэлементов и минералов, используемых для обогащения рациона. Неправильное хранение может менять структуры веществ, это приводит к непрогнозируемым эффектам и осложнениям в организме при приеме", - пояснила эксперт.

Афанасьева отметила, что БАДы не относятся к лекарственным средствам, поэтому их могут реализовывать различные торговые точки, включая аптеки и интернет-магазины, ключевым требованием для продажи является наличие специальной маркировки на упаковке. Врач подчеркнула, что эта отметка позволяет идентифицировать продукцию в системе "Честный знак".