14:24 05.03.2026
Врач рассказала об опасности неправильного хранения БАДов
общество
здоровье - общество
россия
общество, здоровье - общество, россия
Общество, Здоровье - Общество, Россия
Врач рассказала об опасности неправильного хранения БАДов

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Неправильное хранение БАДов, приобретенных на маркетплейсах, может привести к негативным последствиям для здоровья, перед употреблением добавок необходимо проконсультироваться со специалистом, пишет News.ru, ссылаясь на слова гинеколога-эндокринолога Лилии Афанасьевой.
"БАДы - это комплекс витаминов, микроэлементов и минералов, используемых для обогащения рациона. Неправильное хранение может менять структуры веществ, это приводит к непрогнозируемым эффектам и осложнениям в организме при приеме", - пояснила эксперт.
Капсулы контейнерами пищевых добавок - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
В России начал действовать новый порядок назначения БАД
1 марта, 00:27
Афанасьева отметила, что БАДы не относятся к лекарственным средствам, поэтому их могут реализовывать различные торговые точки, включая аптеки и интернет-магазины, ключевым требованием для продажи является наличие специальной маркировки на упаковке. Врач подчеркнула, что эта отметка позволяет идентифицировать продукцию в системе "Честный знак".
"Несмотря на наличие маркировки, покупки лучше совершать в аптеках или больших торговых сетях, имеющих лицензию для торговли лекарственными веществами. Наличие специально оборудованных складов с контролем влажности и температуры позволяет обеспечить сохранение лекарственных свойств. Кроме того, прием добавок должен быть определен врачом", - заключила Афанасьева.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В России заблокировали две тысячи интернет-ресурсов за продажу БАДов
6 февраля, 16:29
 
