06:57 09.10.2025
Роскачество выявило несоответствие содержания омега-3 кислот в 6 марках БАД
Роскачество выявило несоответствие содержания омега-3 кислот в 6 марках БАД
Роскачество провело исследование 15 торговых марок биологически активных добавок (БАД) с омега-3, при этом на упаковке шести наименований указано неверное общее РИА Новости, 09.10.2025
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Роскачество провело исследование 15 торговых марок биологически активных добавок (БАД) с омега-3, при этом на упаковке шести наименований указано неверное общее количество жирных кислот, рассказали РИА Новости в организации.
"Роскачество исследовало 15 торговых марок биологически активных добавок (БАД) с омега-3. Это этап лабораторных исследований после масштабного мониторинга, в ходе которого были выявлены товары с указанием запрещенных веществ в составе", - говорится в исследовании.
"Нарушения в маркировке. А именно: несоответствие заявленного содержания жирных кислот указанному на упаковке… Содержание омега-3: 6 торговых марок ("Тымлатский РК", Biopharma, "Здравсити.ру", Moloday, Supplnorm, Velife) указывают на упаковке неверное общее количество омега-3 жирных кислот", - добавляется там.
Также указывается, что четыре марки (Moloday, 1Win, Supplnorm, Velife) не соответствуют заявленному количеству эйкозапентаеновой кислоты. Восемь марок ("Тымлатский РК", LeafToGo, Biopharma, "Здравсити.ру", Moloday, Supplnorm, Velife) нарушили требования по указанию количества докозагексаеновой кислоты.
"Все БАД выпускаются в форме мягкой желатиновой капсулы. Многие производители указывают на лицевой стороне упаковки крупным шрифтом массу всей капсулы, а не ее содержимого, то есть активных веществ. Только 3 торговые марки (Layco, "Эвалар", "Тымлатский рыбокомбинат") четко указывают массу содержимого капсулы", - рассказали в организации.
Там уточнили, что две марки продаются как пищевая добавка "Омега-3" в капсулах (Ellada Fit, Velife) с декларациями соответствия, то есть БАД они не являются. При этом по форме выпуска, способу употребления и маркировке позиционируются как добавки. "Это прямое нарушение требований технических регламентов Таможенного союза", - подчеркнули в Роскачестве.
Согласно результатам исследования, обязательным требованиям законодательства соответствуют только шесть торговых марок: "Эвалар", Solgar, "Полярис", UltraBalance, Layco, Dr.Mybo.
РоскачествоЭваларТаможенный союзРоссияОбщество
 
 
