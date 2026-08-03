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В России заблокировали почти 28 тысяч онлайн-площадок с запрещенными БАД - РИА Новости, 03.08.2026
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00:04 03.08.2026
В России заблокировали почти 28 тысяч онлайн-площадок с запрещенными БАД

Роспотребнадзор заблокировал почти 28 тысяч сайтов, предлагающих запрещенные БАД

© Fotolia / ridvanardaЛекарственные средства
Лекарственные средства - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Fotolia / ridvanarda
Лекарственные средства. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В РФ заблокировано почти 28 тысяч интернет-ресурсов, предлагающих к продаже запрещенные БАД.
  • Среди заблокированных ресурсов — страницы с продукцией, не прошедшей государственную регистрацию или содержащей опасные вещества.
  • Сотрудники Роспотребнадзора продолжают ежедневно просматривать объявления и страницы интернет-магазинов на предмет сведений о продаже запрещенных БАД.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Почти 28 тысяч интернет-ресурсов, предлагающих к продаже запрещенные БАД, заблокированы в РФ на текущий момент, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Специалисты Роспотребнадзора продолжают выявлять и блокировать интернет-ресурсы, распространяющие информацию о розничной продаже биологически активных добавок (БАД), реализация которых запрещена в России. По результатам принятых ведомством решений всего заблокировано 27,8 тысячи подобных площадок", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что в числе примеров — интернет-страницы, где предлагалась продукция, не прошедшая государственную регистрацию или содержащая в составе вещества, превышающие установленные уровни, среди таких товаров "Solgar, витамин D3 (холекальциферол), 125 мкг (5000 МЕ), 100 капсул", "Тайские Капсулы ЛиДа Для Похудения LiDa", а также продукция, являющаяся опасной, — "ЖИРОСЖИГАТЕЛЬ БЛЭК СПАЙДЕР BLACK SPIDER 100 КАПС".
"Работа продолжается: ежедневно сотрудники ведомства просматривают объявления, карточки товаров и страницы интернет-магазинов на предмет сведений о продаже запрещенных БАД", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.
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