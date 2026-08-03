В России заблокировали почти 28 тысяч онлайн-площадок с запрещенными БАД

Краткий пересказ от РИА ИИ В РФ заблокировано почти 28 тысяч интернет-ресурсов, предлагающих к продаже запрещенные БАД.

Среди заблокированных ресурсов — страницы с продукцией, не прошедшей государственную регистрацию или содержащей опасные вещества.

Сотрудники Роспотребнадзора продолжают ежедневно просматривать объявления и страницы интернет-магазинов на предмет сведений о продаже запрещенных БАД.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Почти 28 тысяч интернет-ресурсов, предлагающих к продаже запрещенные БАД, заблокированы в РФ на текущий момент, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Специалисты Роспотребнадзора продолжают выявлять и блокировать интернет-ресурсы, распространяющие информацию о розничной продаже биологически активных добавок (БАД), реализация которых запрещена в России . По результатам принятых ведомством решений всего заблокировано 27,8 тысячи подобных площадок", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что в числе примеров — интернет-страницы, где предлагалась продукция, не прошедшая государственную регистрацию или содержащая в составе вещества, превышающие установленные уровни, среди таких товаров "Solgar, витамин D3 (холекальциферол), 125 мкг (5000 МЕ), 100 капсул", "Тайские Капсулы ЛиДа Для Похудения LiDa", а также продукция, являющаяся опасной, — "ЖИРОСЖИГАТЕЛЬ БЛЭК СПАЙДЕР BLACK SPIDER 100 КАПС".