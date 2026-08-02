"Арсенал" уверенно победил "Торпедо" в Первой лиге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тульский "Арсенал" обыграл московское "Торпедо" в матче четвертого тура Первой лиги со счетом 1:0.
- Гол забил Даниил Пенчиков на 39-й минуте.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Тульский футбольный клуб "Арсенал" обыграл московское "Торпедо" в матче четвертого тура Первой лиги.
Встреча в Туле завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, гол забил Даниил Пенчиков (39-я минута).
Туляки набрали шесть очков и занимают 10-е место в таблице Первой лиги, "Торпедо" (7 очков) потерпело первое поражение в сезоне и располагается на четвертой позиции.