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"Арсенал" уверенно победил "Торпедо" в Первой лиге - РИА Новости Спорт, 02.08.2026
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Футбол
 
17:10 02.08.2026 (обновлено: 17:41 02.08.2026)
"Арсенал" уверенно победил "Торпедо" в Первой лиге

Тульский "Арсенал" нанес "Торпедо" первое поражение в сезоне Первой лиги

© Фото : Пресс-служба ФК "Арсенал"Футболисты тульского "Арсенала"
Футболисты тульского Арсенала - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Арсенал"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тульский "Арсенал" обыграл московское "Торпедо" в матче четвертого тура Первой лиги со счетом 1:0.
  • Гол забил Даниил Пенчиков на 39-й минуте.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Тульский футбольный клуб "Арсенал" обыграл московское "Торпедо" в матче четвертого тура Первой лиги.
Встреча в Туле завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, гол забил Даниил Пенчиков (39-я минута).
Туляки набрали шесть очков и занимают 10-е место в таблице Первой лиги, "Торпедо" (7 очков) потерпело первое поражение в сезоне и располагается на четвертой позиции.
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