СМИ: США и Израиль готовят масштабные удары по энергоинфраструктуре Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США и Израиль готовят масштабные удары по энергетической инфраструктуре Ирана, сообщает телеканал CBS.
- Атака возможна уже в эти выходные.
НЬЮ-ЙОРК, 1 авг — РИА Новости. Вашингтон и Тель-Авив готовят масштабные удары по энергетической инфраструктуре Ирана, передает телеканал CBS со ссылкой на источники.
Атака возможна уже в эти выходные.
В ночь на 8 июля США возобновили удары по ИРИ, обвинив ее в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе. Тегеран назвал это нарушением достигнутых договоренностей и начал бить по американским объектам на Ближнем Востоке. Новый виток эскалации произошел спустя всего три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.
СМИ сообщали, что в минувшую пятницу Дональд Трамп приказал приостановить атаки, однако уже в ночь на среду иранская сторона заявила об очередных ответных действиях на повторную агрессию Вашингтона.