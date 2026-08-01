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СМИ: США и Израиль готовят масштабные удары по энергоинфраструктуре Ирана - РИА Новости, 01.08.2026
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00:06 01.08.2026 (обновлено: 00:20 01.08.2026)
СМИ: США и Израиль готовят масштабные удары по энергоинфраструктуре Ирана

CBS: США и Израиль готовят масштабные удары по энергоинфраструктуре Ирана

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Kevin LongАмериканский истребитель-бомбардировщик F-35A
Американский истребитель-бомбардировщик F-35A - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Kevin Long
Американский истребитель-бомбардировщик F-35A. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США и Израиль готовят масштабные удары по энергетической инфраструктуре Ирана, сообщает телеканал CBS.
  • Атака возможна уже в эти выходные.
НЬЮ-ЙОРК, 1 авг — РИА Новости. Вашингтон и Тель-Авив готовят масштабные удары по энергетической инфраструктуре Ирана, передает телеканал CBS со ссылкой на источники.
"США и Израиль планируют провести одну из самых жестких на сегодняшний день кампаний бомбардировок объектов энергетической инфраструктуры Ирана", — говорится в сообщении.
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Атака возможна уже в эти выходные.
В ночь на 8 июля США возобновили удары по ИРИ, обвинив ее в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе. Тегеран назвал это нарушением достигнутых договоренностей и начал бить по американским объектам на Ближнем Востоке. Новый виток эскалации произошел спустя всего три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.
СМИ сообщали, что в минувшую пятницу Дональд Трамп приказал приостановить атаки, однако уже в ночь на среду иранская сторона заявила об очередных ответных действиях на повторную агрессию Вашингтона.
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