МИД Ирана сообщил о подписании меморандума о взаимопонимании с США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран и США подписали меморандум о взаимопонимании.
- Это произошло электронным образом.
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил о подписании Ираном и США меморандума о взаимопонимании, передает телеканал Press TV.
Подчеркивается, что процедуру провели электронным образом. Как утверждает журналист Axios Барак Равид, президент США Дональд Трамп поставил подпись под меморандумом во время ужина с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Версальском дворке.
Ранее ожидалось, что заключение сделки намечено на 19 июня в Женеве. В этот день, как отмечал Вашингтон, полностью возобновится судоходство в Ормузском проливе.
Согласно меморандуму о взаимопонимании, стороны обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга, а также воздержаться от вмешательства во внутренние дела. Кроме того:
- США и их союзники на Ближнем Востоке должны подготовить программу восстановления Ирана на сумму минимум в 300 миллиардов долларов;
- Вашингтон обязуется снять санкции с Тегерана в течение времени, о котором стороны договорятся в финальном соглашении;
- Иран не будет производить или приобретать ядерное оружие;
- стороны решат вопрос иранских ядерных материалов под контролем МАГАТЭ.
- Иран обязуется не брать плату с судов за проход через Ормузский пролив в течение 60 дней.