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МИД Ирана сообщил о подписании меморандума о взаимопонимании с США - РИА Новости, 18.06.2026
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00:36 18.06.2026 (обновлено: 02:37 18.06.2026)
МИД Ирана сообщил о подписании меморандума о взаимопонимании с США

Исмаил Багаи: Иран и США подписали меморандум о взаимопонимании

© AP Photo / Vahid SalemiИранский флаг на площади Азади в Тегеране
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран и США подписали меморандум о взаимопонимании.
  • Это произошло электронным образом.
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил о подписании Ираном и США меморандума о взаимопонимании, передает телеканал Press TV.
"Представитель министерства иностранных дел Ирана Багаи заявил, что текст меморандума Ирана с США был официально завершен, так как обе стороны подписали его", — говорится в сообщении.
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Подчеркивается, что процедуру провели электронным образом. Как утверждает журналист Axios Барак Равид, президент США Дональд Трамп поставил подпись под меморандумом во время ужина с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Версальском дворке.
Ранее ожидалось, что заключение сделки намечено на 19 июня в Женеве. В этот день, как отмечал Вашингтон, полностью возобновится судоходство в Ормузском проливе.
Согласно меморандуму о взаимопонимании, стороны обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга, а также воздержаться от вмешательства во внутренние дела. Кроме того:
  • США и их союзники на Ближнем Востоке должны подготовить программу восстановления Ирана на сумму минимум в 300 миллиардов долларов;
  • Вашингтон обязуется снять санкции с Тегерана в течение времени, о котором стороны договорятся в финальном соглашении;
  • Иран не будет производить или приобретать ядерное оружие;
  • стороны решат вопрос иранских ядерных материалов под контролем МАГАТЭ.
  • Иран обязуется не брать плату с судов за проход через Ормузский пролив в течение 60 дней.
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