Армия Ирана заявила о нанесении ударов по целям на авиабазе в Кувейте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран заявил о нанесении ударов дронами-камикадзе по авиабазе "Ахмад-аль-Джабер" в Кувейте.
- Целями были ангары истребителей, системы спутниковой связи и склады оборудования
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Иран заявил о об ударах по авиабазе в Кувейте, сообщает телеканал Press TV.
"Иранская армия объявила, что <...> ее дроны-камикадзе нанесли удар по ангарам истребителей, системам спутниковой связи и складам оборудования на авиабазе "Ахмад-аль-Джабер" в Кувейте", — говорится в Telegram-канале СМИ.
В ночь на 8 июля США возобновили удары по ИРИ, обвинив ее в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе. Тегеран назвал это нарушением достигнутых договоренностей и начал бить по американским объектам на Ближнем Востоке. Новый виток эскалации произошел спустя всего три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.
СМИ сообщали, что в минувшую пятницу Дональд Трамп приказал приостановить атаки, однако уже в ночь на среду иранская сторона заявила об очередных ответных действиях на повторную агрессию Вашингтона.