Армия Ирана заявила о нанесении ударов по целям на авиабазе в Кувейте

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Иран заявил о об ударах по авиабазе в Кувейте, сообщает телеканал Press TV.

СМИ сообщали, что в минувшую пятницу Дональд Трамп приказал приостановить атаки, однако уже в ночь на среду иранская сторона заявила об очередных ответных действиях на повторную агрессию Вашингтона.