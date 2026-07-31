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Армия Ирана заявила о нанесении ударов по целям на авиабазе в Кувейте - РИА Новости, 31.07.2026
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07:17 31.07.2026 (обновлено: 07:37 31.07.2026)
Армия Ирана заявила о нанесении ударов по целям на авиабазе в Кувейте

Press TV: армия Ирана заявила о нанесении ударов по целям на авиабазе в Кувейте

© Кадр видео, опубликованного иранскими СМИЗапуск иранской ракеты
Запуск иранской ракеты - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Кадр видео, опубликованного иранскими СМИ
Запуск иранской ракеты. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран заявил о нанесении ударов дронами-камикадзе по авиабазе "Ахмад-аль-Джабер" в Кувейте.
  • Целями были ангары истребителей, системы спутниковой связи и склады оборудования
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Иран заявил о об ударах по авиабазе в Кувейте, сообщает телеканал Press TV.
"Иранская армия объявила, что <...> ее дроны-камикадзе нанесли удар по ангарам истребителей, системам спутниковой связи и складам оборудования на авиабазе "Ахмад-аль-Джабер" в Кувейте", — говорится в Telegram-канале СМИ.
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Трамп хочет получить полномочия по введению вторичных пошлин против Ирана
29 июля, 23:39
В ночь на 8 июля США возобновили удары по ИРИ, обвинив ее в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе. Тегеран назвал это нарушением достигнутых договоренностей и начал бить по американским объектам на Ближнем Востоке. Новый виток эскалации произошел спустя всего три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.
СМИ сообщали, что в минувшую пятницу Дональд Трамп приказал приостановить атаки, однако уже в ночь на среду иранская сторона заявила об очередных ответных действиях на повторную агрессию Вашингтона.
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Вчера, 21:52
 
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