Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп заявил о желании получить от конгресса полномочия по введению вторичных пошлин против Ирана, аналогичных тем, которые планируется ввести против России.
- Законодательная инициатива предусматривает 100% пошлину против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и до 500% на весь импорт из России в США, с исключениями для стран, сокращающих закупки газа из РФ.
- Документ также вводит санкции против Банка России, Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка и предписывает полный запрет на импорт российского урана, включая продукцию "Росатома".
ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет получить от американского конгресса полномочия по введению вторичных пошлин против Ирана, аналогичных тем, которые планируется ввести против России.
Трамп сделал новое заявление о санкциях против России
19 июля, 15:53
При этом документ предусматривает исключения для стран, на долю которых приходится менее 15% годового экспорта газа из РФ, если они сокращают закупки, однако сохраняет идею ввести пошлину до 500% на весь прямой импорт из России в США.
Документ также вводит санкции против Банка России, Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка. Кроме того, инициатива предписывает президенту Трампу обеспечить полный запрет на импорт российского урана, включая продукцию "Росатома", и вводить регулярные ограничения против руководства госкорпорации.
При этом сенату необходимо успеть провести окончательное голосование по законопроекту до 6 августа, когда верхняя палата уйдет на августовские каникулы. После этого обе палаты конгресса возобновят полноценную работу только в начале сентября.
В Москве неоднократно заявляли, что санкционное давление не достигло поставленных Западом целей. Президент России Владимир Путин называл политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией западных стран, отмечая, что санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.