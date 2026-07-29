Краткий пересказ от РИА ИИ Трамп заявил о желании получить от конгресса полномочия по введению вторичных пошлин против Ирана, аналогичных тем, которые планируется ввести против России.

Законодательная инициатива предусматривает 100% пошлину против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и до 500% на весь импорт из России в США, с исключениями для стран, сокращающих закупки газа из РФ.

Документ также вводит санкции против Банка России, Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка и предписывает полный запрет на импорт российского урана, включая продукцию "Росатома".

ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет получить от американского конгресса полномочия по введению вторичных пошлин против Ирана, аналогичных тем, которые планируется ввести против России.

« "Я слышал, что пошлины у них (законодателей - ред.) есть по России , но не по тем пяти странам, которые связаны с Ираном ... Думаю, они должны ввести это для России и для Ирана", - сказал Трамп журналистам.

США. Законодательная инициатива, которая была разработана при участии умершего сенатора Линдси Грэма*, предусматривает 100% пошлины против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% на весь импорт из России

При этом документ предусматривает исключения для стран, на долю которых приходится менее 15% годового экспорта газа из РФ, если они сокращают закупки, однако сохраняет идею ввести пошлину до 500% на весь прямой импорт из России в США.

Документ также вводит санкции против Банка России, Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка. Кроме того, инициатива предписывает президенту Трампу обеспечить полный запрет на импорт российского урана, включая продукцию "Росатома", и вводить регулярные ограничения против руководства госкорпорации.

При этом сенату необходимо успеть провести окончательное голосование по законопроекту до 6 августа, когда верхняя палата уйдет на августовские каникулы. После этого обе палаты конгресса возобновят полноценную работу только в начале сентября.

В Москве неоднократно заявляли, что санкционное давление не достигло поставленных Западом целей. Президент России Владимир Путин называл политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией западных стран, отмечая, что санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике.