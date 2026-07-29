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Трамп хочет получить полномочия по введению вторичных пошлин против Ирана - РИА Новости, 29.07.2026
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23:39 29.07.2026
Трамп хочет получить полномочия по введению вторичных пошлин против Ирана

Трамп хочет ввести вторичные пошлины против Ирана, аналогичные российским

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп заявил о желании получить от конгресса полномочия по введению вторичных пошлин против Ирана, аналогичных тем, которые планируется ввести против России.
  • Законодательная инициатива предусматривает 100% пошлину против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и до 500% на весь импорт из России в США, с исключениями для стран, сокращающих закупки газа из РФ.
  • Документ также вводит санкции против Банка России, Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка и предписывает полный запрет на импорт российского урана, включая продукцию "Росатома".
ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет получить от американского конгресса полномочия по введению вторичных пошлин против Ирана, аналогичных тем, которые планируется ввести против России.
«
"Я слышал, что пошлины у них (законодателей - ред.) есть по России, но не по тем пяти странам, которые связаны с Ираном... Думаю, они должны ввести это для России и для Ирана", - сказал Трамп журналистам.
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Законодательная инициатива, которая была разработана при участии умершего сенатора Линдси Грэма*, предусматривает 100% пошлины против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% на весь импорт из России в США.
При этом документ предусматривает исключения для стран, на долю которых приходится менее 15% годового экспорта газа из РФ, если они сокращают закупки, однако сохраняет идею ввести пошлину до 500% на весь прямой импорт из России в США.
Документ также вводит санкции против Банка России, Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка. Кроме того, инициатива предписывает президенту Трампу обеспечить полный запрет на импорт российского урана, включая продукцию "Росатома", и вводить регулярные ограничения против руководства госкорпорации.
При этом сенату необходимо успеть провести окончательное голосование по законопроекту до 6 августа, когда верхняя палата уйдет на августовские каникулы. После этого обе палаты конгресса возобновят полноценную работу только в начале сентября.
В Москве неоднократно заявляли, что санкционное давление не достигло поставленных Западом целей. Президент России Владимир Путин называл политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией западных стран, отмечая, что санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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