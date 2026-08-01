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Марокко могло содействовать наплыву мигрантов в Испанию, пишет Telegraph - РИА Новости, 01.08.2026
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11:12 01.08.2026 (обновлено: 17:35 01.08.2026)
Марокко могло содействовать наплыву мигрантов в Испанию, пишет Telegraph

Telegraph: Марокко могло содействовать наплыву мигрантов, чтобы наказать Испанию

© REUTERS / Fabian BimmerИспанские военнослужащие сопровождают нелегальных мигрантов к границе с Марокко
Испанские военнослужащие сопровождают нелегальных мигрантов к границе с Марокко - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© REUTERS / Fabian Bimmer
Испанские военнослужащие сопровождают нелегальных мигрантов к границе с Марокко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Источники в западной разведке подозревают, что Марокко содействовало внезапному притоку 60 тысяч мигрантов в испанский анклав Сеута.
  • Рабат может быть недоволен стремлением Мадрида заключить соглашения по газу с Алжиром.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Рабат мог содействовать наплыву мигрантов в испанскую Сеуту из-за сложностей в отношениях двух стран, пишет британская газета Telegraph.
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"Источники в западной разведке подозревают, что Марокко содействовало внезапному притоку 60 тысяч мигрантов в испанский анклав Сеута. Этот наплыв, возможно, был наказанием на фоне дипломатического недовольства Испанией", — утверждает издание.
В статье указано, то марокканские чиновники, как предполагается, недовольны политикой премьера соседней страны Педро Санчеса — его стремлением заключить соглашения по газу с Алжиром.
Собеседники газеты подчеркнули, что пока рано делать выводы о причинах столь значительного притока мигрантов, но один из них выразил удивление по поводу того, каким образом 60 тысяч человек могли перемещаться по территории без проверок.
При этом чиновники указывали на высокую активность в соцсетях накануне случившегося, но неясно, была ли она спонтанной или скоординированной, добавило издание.
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Сеута — испанский автономный город, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко. Он столкнулся с резким ростом потока мигрантов, пытающихся попасть туда вплавь и пешком. За последние сутки число нелегалов достигло почти 60 тысяч. Уточняется, что как минимум семь тысяч из них — несовершеннолетние, а все население Сеуты составляет около 83 тысяч человек.
Как передают СМИ со ссылкой на МВД Испании, более 48,3 тысячи марокканцев уже вернулись на родину. При этом сообщается, что по меньшей мере 67 человек погибли при попытке попасть в Сеуту.
Глава правительства Педро Санчес назвал массовый прорыв границы мигрантами нападением и нарушением территориальной целостности государства. Власти направили в город дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих.
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В миреМароккоСеутаИспанияПедро СанчесНаплыв мигрантов в Испании
 
 
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