Рейтинг@Mail.ru
Испания сообщила о возвращении в Марокко более 48 тысяч мигрантов - РИА Новости, 31.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:22 31.07.2026 (обновлено: 19:24 31.07.2026)
Испания сообщила о возвращении в Марокко более 48 тысяч мигрантов

МВД Испании: более 48,3 тысячи нелегальных мигрантов уже вернулись в Марокко

© REUTERS / Fabian BimmerКолонна военной техники в испанской Сеуте
Колонна военной техники в испанской Сеуте - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© REUTERS / Fabian Bimmer
Колонна военной техники в испанской Сеуте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 48,3 тысячи нелегальных мигрантов вернулись из испанской Сеуты в Марокко.
  • Об этом сообщило Министерство внутренних дел Испании.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Министерство внутренних дел Испании сообщило, что более 48,3 тысячи нелегальных мигрантов уже вернулись из испанской Сеуты в Марокко, сообщает телеканал RTVE.
«
"Правительство Испании сообщило, что более 48,3 тысячи нелегальных мигрантов уже вернулись в Марокко. Об этом свидетельствуют данные министерства внутренних дел", - говорится в публикации.
Ранее в пятницу газета Mundo со ссылкой на министерство внутренних дел Испании заявила, что 37,5 тысячи нелегальных мигрантов, попавших в Сеуту, вернулись в пятницу в Марокко.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
МИД России прокомментировал ситуацию с мигрантами в Испании
Вчера, 17:46
 
Наплыв мигрантов в ИспанииИспанияВ миреМароккоСеута
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала