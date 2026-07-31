Испания сообщила о возвращении в Марокко более 48 тысяч мигрантов

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Министерство внутренних дел Испании сообщило, что более 48,3 тысячи нелегальных мигрантов уже вернулись из испанской Сеуты в Марокко, сообщает телеканал RTVE.

Ранее в пятницу газета Mundo со ссылкой на министерство внутренних дел Испании заявила, что 37,5 тысячи нелегальных мигрантов, попавших в Сеуту, вернулись в пятницу в Марокко.