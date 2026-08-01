Число мигрантов, погибших при попытке проникнуть в Сеуту, выросло до 67

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число погибших мигрантов при попытке проникнуть в испанскую Сеуту из Марокко возросло до 67.
- Около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко, около 53 тысяч мигрантов добровольно вернулись в Марокко.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Число мигрантов, погибших в попытках проникнуть в испанскую Сеуту из Марокко, возросло до 67, сообщает телеканал RTVE.
Ранее радиостанция Cadena SER сообщала о 61 погибшем.
"Число погибших из-за миграционного кризиса возросло до 67", - сообщает телеканал.