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Число мигрантов, погибших при попытке проникнуть в Сеуту, выросло до 67 - РИА Новости, 01.08.2026
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12:01 01.08.2026 (обновлено: 12:09 01.08.2026)
Число мигрантов, погибших при попытке проникнуть в Сеуту, выросло до 67

Число погибших при попытке проникнуть в Сеуту из Марокко мигрантов выросло до 67

© REUTERS / Jon NazcaИспанские военные и сотрудники экстренных служб оказывают помощь пострадавшему мигранту на пляже в Сеуте
Испанские военные и сотрудники экстренных служб оказывают помощь пострадавшему мигранту на пляже в Сеуте - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© REUTERS / Jon Nazca
Испанские военные и сотрудники экстренных служб оказывают помощь пострадавшему мигранту на пляже в Сеуте
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число погибших мигрантов при попытке проникнуть в испанскую Сеуту из Марокко возросло до 67.
  • Около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко, около 53 тысяч мигрантов добровольно вернулись в Марокко.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Число мигрантов, погибших в попытках проникнуть в испанскую Сеуту из Марокко, возросло до 67, сообщает телеканал RTVE.
Ранее радиостанция Cadena SER сообщала о 61 погибшем.
"Число погибших из-за миграционного кризиса возросло до 67", - сообщает телеканал.
В пятницу мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко. Газета 20minutos со ссылкой на источники в испанской полиции сообщала, что около 53 тысяч мигрантов добровольно вернулись в Марокко.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
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