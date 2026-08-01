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Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Уэлбек перешел в "Челси" - РИА Новости Спорт, 01.08.2026
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Футбол
 
19:29 01.08.2026
Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Уэлбек перешел в "Челси"

Нападающий Дэнни Уэлбек перешел из "Брайтона" в лондонский "Челси

© пресс-служба клуба "Брайтон"Дэнни Уэлбек
Дэнни Уэлбек - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© пресс-служба клуба "Брайтон"
Дэнни Уэлбек. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Английский нападающий Дэнни Уэлбек перешел из «Брайтона» в лондонский «Челси».
  • Контракт с 35-летним форвардом рассчитан до 2028 года.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Английский нападающий Дэнни Уэлбек перешел из "Брайтона" в лондонский "Челси", сообщается на сайте столичного футбольного клуба.
Контракт с 35-летним форвардом рассчитан до 2028 года. Сумма трансфера из "Брайтона" не раскрывается.
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В сезоне-2025/26 Уэлбек провел 37 матчей в Английской премьер-лиге (АПЛ) и забил 13 мячей, установив личный рекорд результативности за сезон в турнире. Всего с момента перехода в "Брайтон" в 2020 году он отметился 51 голом в 201 матче.
Уэлбек является воспитанником "Манчестер Юнайтед", за который провел 142 матча и забил 29 мячей. В 2014 году он перешел в "Арсенал", где отметился 32 голами в 126 встречах. Позднее форвард выступал за "Уотфорд", после чего в 2020 году присоединился к "Брайтону".
Вместе с "Манчестер Юнайтед" нападающий стал чемпионом Англии, двукратным обладателем Кубка лиги и Суперкубка Англии, а также выиграл клубный чемпионат мира. В составе "Арсенала" он завоевал Кубок Англии и Суперкубок страны. Также на его счету 16 голов в 42 матчах за сборную Англии.
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