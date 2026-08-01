Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Уэлбек перешел в "Челси"

Краткий пересказ от РИА ИИ Английский нападающий Дэнни Уэлбек перешел из «Брайтона» в лондонский «Челси».

Контракт с 35-летним форвардом рассчитан до 2028 года.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Английский нападающий Дэнни Уэлбек перешел из "Брайтона" в лондонский "Челси", сообщается на сайте столичного футбольного клуба.

Контракт с 35-летним форвардом рассчитан до 2028 года. Сумма трансфера из " Брайтона " не раскрывается.

В сезоне-2025/26 Уэлбек провел 37 матчей в Английской премьер-лиге (АПЛ) и забил 13 мячей, установив личный рекорд результативности за сезон в турнире. Всего с момента перехода в "Брайтон" в 2020 году он отметился 51 голом в 201 матче.

Уэлбек является воспитанником "Манчестер Юнайтед", за который провел 142 матча и забил 29 мячей. В 2014 году он перешел в "Арсенал", где отметился 32 голами в 126 встречах. Позднее форвард выступал за "Уотфорд", после чего в 2020 году присоединился к "Брайтону".