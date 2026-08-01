Даку попрощался с "Рубином" после победы над "Акроном"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий Мирлинд Даку попрощался с футболистами казанского "Рубина" после матча с тольяттинским "Акроном".
- Даку договорился со "Спартаком" о контракте до лета 2029 года, московский клуб активировал опцию выкупа албанского форварда.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Нападающий Мирлинд Даку попрощался с футболистами казанского "Рубина" после матча с тольяттинским "Акроном".
После матча Даку попрощался с одноклубниками и болельщиками "Рубина", не сумев сдержать слез. Товарищи по команде сначала обняли футболиста, после чего стали качать его на руках.
Даку 28 лет, он представляет "Рубин" с лета 2023 года и с тех пор забил 38 голов в 93 матчах, что является третьим результатом в истории клуба.