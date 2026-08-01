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Даку попрощался с "Рубином" после победы над "Акроном" - РИА Новости Спорт, 01.08.2026
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Футбол
 
16:13 01.08.2026
Даку попрощался с "Рубином" после победы над "Акроном"

Перешедший в "Спартак" Даку не сдержал слез при прощании с "Рубином"

© РИА Новости / Алексей ФилипповМирлинд Даку
Мирлинд Даку - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Мирлинд Даку. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий Мирлинд Даку попрощался с футболистами казанского "Рубина" после матча с тольяттинским "Акроном".
  • Даку договорился со "Спартаком" о контракте до лета 2029 года, московский клуб активировал опцию выкупа албанского форварда.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Нападающий Мирлинд Даку попрощался с футболистами казанского "Рубина" после матча с тольяттинским "Акроном".
В субботу "Рубин" обыграл "Акрон" (2:1) в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ), Даку забил победный мяч. В пятницу журналист Иван Карпов сообщил, что Даку договорился со "Спартаком" о контракте до лета 2029 года, московский клуб активировал опцию выкупа албанского форварда.
После матча Даку попрощался с одноклубниками и болельщиками "Рубина", не сумев сдержать слез. Товарищи по команде сначала обняли футболиста, после чего стали качать его на руках.
Даку 28 лет, он представляет "Рубин" с лета 2023 года и с тех пор забил 38 голов в 93 матчах, что является третьим результатом в истории клуба.
Мирлинд Даку (справа) - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
Гол Даку принес "Рубину" победу над "Акроном" в РПЛ
Вчера, 16:00
 
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