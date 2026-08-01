Даку попрощался с "Рубином" после победы над "Акроном"

Краткий пересказ от РИА ИИ Нападающий Мирлинд Даку попрощался с футболистами казанского "Рубина" после матча с тольяттинским "Акроном".

Даку договорился со "Спартаком" о контракте до лета 2029 года, московский клуб активировал опцию выкупа албанского форварда.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Нападающий Мирлинд Даку попрощался с футболистами казанского "Рубина" после матча с тольяттинским "Акроном".

В субботу " Рубин " обыграл " Акрон " (2:1) в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ), Даку забил победный мяч. В пятницу журналист Иван Карпов сообщил, что Даку договорился со "Спартаком" о контракте до лета 2029 года, московский клуб активировал опцию выкупа албанского форварда.

После матча Даку попрощался с одноклубниками и болельщиками "Рубина", не сумев сдержать слез. Товарищи по команде сначала обняли футболиста, после чего стали качать его на руках.