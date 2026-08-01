"Спартак" забирает Даку за миллиард: Бубнов одобряет и ждет чемпионство

"Спартак" активировал опцию выкупа форварда "Рубина" Мирлинда Даку, согласившись заплатить прописанные в контракте отступные в 11 миллионов евро, сообщают инсайдеры. Это больше миллиарда рублей! Контракт нападающего сборной Албании с "Рубином" рассчитан до лета 2029 года, но удержать его в Казани после предложения москвичей нет возможности. О перспективах бомбардира в московском клубе — в материале РИА Новости.

"Он — главное открытие"

О трансфере Даку первым написал инсайдер Иван Карпов. Эту информацию подтверждают и источники РИА Новости. Представители казанского " Рубина " новость об активации опции выкупа не подтвердили.

« "Вся эта ситуация никак не помогает команде, подобные слухи не идут ей на пользу, сказал в предматчевом флеш-интервью в Самаре главный тренер "Рубина" Франк Артига . — Мне бы очень хотелось, чтобы трансферное окно для нас закрылось в эти выходные. Матч против "Акрона" для нас важный. Мы приехали сюда после поражения в первом туре от "Краснодара". Надеюсь, что на команде это никак не скажется, но мне, безусловно, эта ситуация не нравится".

Даку вышел на игру против "Акрона" в стартовом составе. На 19-й минуте он забил свой второй гол в нынешнем чемпионате, удвоив преимущество гостей. Как и Максим Бориско в своем последнем матче за "Балтику", албанский легионер словно демонстрировал будущим работодателям, что с выбором они не ошиблись.

Казанский клуб приобрел практически никому не известного в России нападающего в июле 2023 года у хорватского "Осиека". Сумма сделки составила всего 1,5 миллиона евро. Контракт был подписан на три года. На Даку как раз в это время обратили внимание тренеры сборной Албании. В молодежных турнирах Мирлинд играл за команду Косова, но оформил албанское гражданство и стал играть за сборную этой страны. В 2024-м принял участие в чемпионате Европы в Германии, где отметился скандалом.

В матче против сборной Хорватии албанцы сравняли счет уже в компенсированное время, и Даку на эмоциях подхватил мегафон, рванул к трибуне, где располагались албанские фанаты, и стал выкрикивать оскорбительные кричалки в адрес сербов и македонцев. Позже он извинился за свое поведение. Только УЕФА все равно дисквалифицировал форварда на два матча.

В РПЛ Даку сразу же проявил себя в качестве незаурядного бомбардира. "Мирлинд для меня — главное открытие сезона, — написал весной 2024 года в колонке в "Спорт-экспрессе" Олег Иванов. — О таких нападающих говорят, что на поле они умеют делать все. Замкнуть прострел? Пожалуйста! Зацепиться за мяч на своей половине поля, добежать с ним до чужой штрафной и неотразимо пробить? Легко! Вдобавок в каждом матче он выполняет громадный объем черновой работы".

С первых матчей Даку за "Рубин" было видно, что форвард он классный. Несколько месяцев ушло у Мирлинда на адаптацию, и в осенней части чемпионата он забил всего четыре мяча. Когда же освоился в команде, результативность резко возросла. Свои бомбардирские качества он демонстрировал все время, что играл за "Рубин". Забил уже 37 мячей и вошел в тройку лучших снайперов за всю историю казанского клуба. Мирлинд уже и в этом сезоне успел забить "Краснодару".

Летом 2025 года предметный интерес к албанскому бомбардиру проявлял "Зенит", который тогда искал именно забивного центрфорварда. Переговоры о трансфере шли полным ходом. Питерский клуб предлагал "Рубину" 4,5 миллиона евро, и в Казани готовы были согласиться на эти условия. Переход сорвался в последний момент. Писали о политической составляющей, вспоминая инцидент на Евро-2024 и тесные связи "Зенита" с Сербией. Даже о татуировке на спине с изображением албанского полководца Агима Рамадани, из-за которой Федерация футбола Сербии даже обращалась с жалобой в ФИФА, упоминали.

Только все оказалось гораздо прозаичнее. Стороны просто не договорились по условиям личного контракта. Это сначала подтвердил агент албанского бомбардира Харис Факич, а затем голос питерского футбола Геннадий Орлов. В "Зените" посчитали, что при всех бомбардирских достижениях Даку его запросы (или запросы его агента) чрезмерны. Они требовали самую высокую зарплату в питерском клубе.

После того как трансфер сорвался, в "Рубине" подписали новый контракт с Даку, прописав в нем ту самую сумму отступных в 11 миллионов евро. Она казалась достаточной гарантией для сохранения нужного футболиста. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает нынешнюю трансферную стоимость албанского легионера в 9 миллионов евро.

Бубнов одобряет

Только желающие приобрести Даку в РПЛ нашлись. Нынешним летом сообщалось об интересе к форварду "Рубина" со стороны ЦСКА, но дальше слухов дело не пошло. А вот "Спартак" решил не мелочиться и приобрести игрока. Возникает вопрос, а зачем он нужен главному тренеру "красно-белых" Хуану Карлосу Карседо, если в его распоряжении уже есть два центральных нападающих достаточно высокого, по меркам РПЛ, класса — Манфред Угальде и Ливай Гарсия. Похоже, на них в "Спартаке" не рассчитывают. А вот Даку с его незаменимыми для бомбардира качествами нужен позарез.

Еще в апреле в выпуске "Коммент шоу" Александр Бубнов утверждал, что переход в "Спартак" позволит Даку перезапустить карьеру. В его игре за "Рубин" просматривалось отсутствие мотивации. "Потеряв огонь в глазах, Даку перестал быть тем системообразующим игроком, который вытаскивал матчи за счет индивидуального мастерства, — подчеркнул Бубнов. — В Москве Мирлинд получит то, чего ему сейчас не хватает в Татарстане, — новый вызов и запредельный уровень ответственности".

То, что в "Рубине" Даку уже откровенно скучно, было видно даже по игре с "Краснодаром". Да, он забил гол, после которого казанцы повели в счете, но вспомните эпизод, когда Мирлинд пробил с острого угла, а не отдал пас находившемуся в убойной позиции партнеру. Голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев легко отвел угрозу. Похоже, мыслями Даку был уже в новом клубе и играл не на команду, а на собственную статистику.

Бубнов уже прокомментировал пока еще официально не подтвержденный переход Даку в очередном выпуске "Коммент шоу". Известный эксперт убежден, что с таким форвардом "Спартак", сто процентов, будет претендовать на чемпионство. "При этом Даку будет не тот, что в "Рубине", — отметил Бубнов. — У него и обслуга на поле будет лучше, и по деньгам все нормально. А самое главное — он увидит перспективу, что сможет реально стать чемпионом и после этого уехать в Европу".

По деньгам, как уверяют источники, знакомые с ситуацией, у Даку действительно все нормально. Его зарплата за сезон возрастет на полмиллиона евро, да еще и бонусы за результативные действия предусмотрены. Проблемы при этом неминуемо возникнут у Угальде и Гарсии, но о том, что "Спартак" хочет с ними расстаться и ищет варианты трудоустройства, говорили уже давно. Приход Даку только ускорит процесс.