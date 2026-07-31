Бюст Неймара установили в клубном музее "Сантоса"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Музей футбольного клуба "Сантос" пополнился бюстом Неймара, лучшего бомбардира в истории сборной Бразилии.
- Неймар поблагодарил клуб за признание его заслуг и отметил поддержку болельщиков.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. "Сантос" установил в музее команды бюст своего воспитанника и лучшего бомбардира в истории сборной Бразилии Неймара, сообщается на странице футбольного клуба в соцсети Х.
Сам футболист поприсутствовал на открытии бюста и поблагодарил воспитавший его клуб.
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"Быть частью истории "Сантоса" - это большая честь! Я благодарю Бога, свою семью и все сообщество болельщиков "Сантоса", которые поддерживали меня с первых шагов в рядах молодежной команды. У нас было много ярких и незабываемых моментов, но были и трудные времена, и вы всегда были рядом со мной в эти моменты", - написал Неймар в соцсети Х.
Неймару 34 года, с 80 голами в 130 матчах он является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии. Помимо "Сантоса", нападающий выступал за испанскую "Барселону", французский "Пари Сен-Жермен" и саудовский "Аль-Хиляль".