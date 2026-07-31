Бюст Неймара установили в клубном музее "Сантоса"

Сам футболист поприсутствовал на открытии бюста и поблагодарил воспитавший его клуб.

Неймару 34 года, с 80 голами в 130 матчах он является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии. Помимо "Сантоса", нападающий выступал за испанскую "Барселону", французский "Пари Сен-Жермен" и саудовский "Аль-Хиляль".