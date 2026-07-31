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Бюст Неймара установили в клубном музее "Сантоса" - РИА Новости Спорт, 31.07.2026
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10:28 31.07.2026 (обновлено: 11:14 31.07.2026)
Бюст Неймара установили в клубном музее "Сантоса"

В музее "Сантоса" установили бюст лучшего бомбардира сборной Бразилии Неймара

© Фото : Santos Futebol ClubeНеймар на церемонии открытия свего бюста в клубном музее "Сантоса"
Неймар на церемонии открытия свего бюста в клубном музее Сантоса - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : Santos Futebol Clube
Неймар на церемонии открытия свего бюста в клубном музее "Сантоса"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Музей футбольного клуба "Сантос" пополнился бюстом Неймара, лучшего бомбардира в истории сборной Бразилии.
  • Неймар поблагодарил клуб за признание его заслуг и отметил поддержку болельщиков.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. "Сантос" установил в музее команды бюст своего воспитанника и лучшего бомбардира в истории сборной Бразилии Неймара, сообщается на странице футбольного клуба в соцсети Х.
Сам футболист поприсутствовал на открытии бюста и поблагодарил воспитавший его клуб.
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"Быть частью истории "Сантоса" - это большая честь! Я благодарю Бога, свою семью и все сообщество болельщиков "Сантоса", которые поддерживали меня с первых шагов в рядах молодежной команды. У нас было много ярких и незабываемых моментов, но были и трудные времена, и вы всегда были рядом со мной в эти моменты", - написал Неймар в соцсети Х.
Неймару 34 года, с 80 голами в 130 матчах он является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии. Помимо "Сантоса", нападающий выступал за испанскую "Барселону", французский "Пари Сен-Жермен" и саудовский "Аль-Хиляль".
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