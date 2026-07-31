Даку может перейти в "Спартак" за 11 млн евро

По информации инсайдера, в клубе решили активировать сумму отступных за форварда в €11 млн. Также сообщается, что сторонам предстоит обсудить личные условия контракта футболиста.

Албанцу 28 лет, он выступает за "Рубин" с 2023 года. За это время форвард провел за казанцев 92 матча, забив 37 мячей.