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Даку может перейти в "Спартак" за 11 млн евро - РИА Новости Спорт, 31.07.2026
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19:48 31.07.2026 (обновлено: 19:49 31.07.2026)
Даку может перейти в "Спартак" за 11 млн евро

Андрей Панков: форвард "Рубина" Даку может перейти в "Спартак"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. Матч "Рубин" - "Спартак"
Футбол. РПЛ. Матч Рубин - Спартак - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский «Спартак» готовится приобрести нападающего «Рубина» Мирлинда Даку.
  • За форварда планируется активировать сумму отступных в €11 млн.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Московский "Спартак" готовится приобрести нападающего "Рубина" Мирлинда Даку, сообщает журналист Андрей Панков.
По информации инсайдера, в клубе решили активировать сумму отступных за форварда в €11 млн. Также сообщается, что сторонам предстоит обсудить личные условия контракта футболиста.
Летом 2025 года Даку был близок к переходу в петербургский "Зенит", но в итоге продлил контракт с казанцами до лета 2029 года.
Албанцу 28 лет, он выступает за "Рубин" с 2023 года. За это время форвард провел за казанцев 92 матча, забив 37 мячей.
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