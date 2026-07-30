Защитник сборной Франции перешел из "Кристал Пэлас" в "Челси"

Лакруа является воспитанником "Сошо" и на протяжении карьеры также выступал в составе немецкого "Вольфсбурга", откуда в 2024 году перешел в "Кристал Пэлас". В составе английской команды он провел 98 матчей и забил четыре гола, а также выиграл Лигу конференций, Кубок Англии и Суперкубок страны. Также в активе защитника семь матчей в составе сборной Франции, он сыграл три игры на чемпионате мира 2026 года.