Защитник сборной Франции перешел из "Кристал Пэлас" в "Челси"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Защитник сборной Франции по футболу Максанс Лакруа перешел из "Кристал Пэлас" в "Челси".
- Он подписал контракт с "Челси" до лета 2032 года, а сумма трансфера составила 60,8 млн евро.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Защитник сборной Франции по футболу Максанс Лакруа перешел из "Кристал Пэлас" в "Челси", сообщается на сайте "синих".
26-летний футболист подписал контракт до лета 2032 года. По информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 60,8 млн евро.
"Я очень рад быть частью этого прекрасного клуба. Все знают "Челси", его победные традиции, и для меня большая честь быть частью этого. Когда я разговаривал с тренером, я понял, что у нас с ним одинаковое видение и стремление к развитию клуба. Мы хотим побеждать. Когда видишь качество игроков здесь, все, что есть вокруг клуба, понимаешь, что мы можем этого добиться. Моя цель - завоевывать трофеи, и я с нетерпением жду возможности внести свой вклад", - заявил Лакруа.
Лакруа является воспитанником "Сошо" и на протяжении карьеры также выступал в составе немецкого "Вольфсбурга", откуда в 2024 году перешел в "Кристал Пэлас". В составе английской команды он провел 98 матчей и забил четыре гола, а также выиграл Лигу конференций, Кубок Англии и Суперкубок страны. Также в активе защитника семь матчей в составе сборной Франции, он сыграл три игры на чемпионате мира 2026 года.
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