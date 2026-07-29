Обвиняемый в избиении ученого Зезина накопил долги на 400 тысяч рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ Житель Екатеринбурга Александр Реверук стал фигурантом дела об избиении уральского ученого Никиты Зезина.

Он накопил долги по кредитам, коммунальным платежам и другим производствам на сумму более 400 тысяч рублей.

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Екатеринбуржец Александр Реверук, которого обвинили в избиении известного ученого-агрария Никиты Зезина, задолжал по кредитам, коммунальным платежам и другим производствам более 400 тысяч рублей, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

По состоянию на 29 июля долги Реверука достигли 403 тысяч рублей. В частности, с него взыскивают почти 267,5 тысячи рублей за моральный вред и 79,8 тысячи по четырем кредитам.

Еще 4,6 тысячи Реверук задолжал за газ, тепло и свет, а долг в 51,3 тысячи проходит как "иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц".

Сегодня стало известно , что подозреваемому в избиении Зезина предъявили обвинения по статье о хулиганстве. В правоохранительных органах РИА Новости подтвердили, что обвиняемый — это Александр Реверук.