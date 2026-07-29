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Обвиняемый в избиении ученого Зезина накопил долги на 400 тысяч рублей - РИА Новости, 29.07.2026
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17:11 29.07.2026 (обновлено: 17:39 29.07.2026)
Обвиняемый в избиении ученого Зезина накопил долги на 400 тысяч рублей

РИА Новости: обвиняемый в избиении ученого Зезина накопил долги на 400 тысяч

© РИА Новости / Игорь ЗарембоСудебные приставы
Судебные приставы - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Судебные приставы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Екатеринбурга Александр Реверук стал фигурантом дела об избиении уральского ученого Никиты Зезина.
  • Он накопил долги по кредитам, коммунальным платежам и другим производствам на сумму более 400 тысяч рублей.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Екатеринбуржец Александр Реверук, которого обвинили в избиении известного ученого-агрария Никиты Зезина, задолжал по кредитам, коммунальным платежам и другим производствам более 400 тысяч рублей, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
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Задолжал сотни тысяч. Что известно об обвиняемом в избиении ученого Зезина
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По состоянию на 29 июля долги Реверука достигли 403 тысяч рублей. В частности, с него взыскивают почти 267,5 тысячи рублей за моральный вред и 79,8 тысячи по четырем кредитам.
Еще 4,6 тысячи Реверук задолжал за газ, тепло и свет, а долг в 51,3 тысячи проходит как "иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц".
Сегодня стало известно, что подозреваемому в избиении Зезина предъявили обвинения по статье о хулиганстве. В правоохранительных органах РИА Новости подтвердили, что обвиняемый — это Александр Реверук.
Как рассказал депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер, 13 июля директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН, член-корреспондент РАН Никита Зезин и его заместитель Александр Шанин осматривали опытные поля и столкнулись с детьми на квадроциклах, которые портили посевы. Ученый позвонил их родителям и сказал, что довезет детей до института. На месте их встретили мужчины, которые набросились на растениеводов и стали их избивать. Зезина доставили в больницу, 22 июля он умер там от сердечного приступа. Ему было 67 лет.
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