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СК предъявил обвинение фигуранту дела об избиении ученого на Урале - РИА Новости, 29.07.2026
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10:06 29.07.2026 (обновлено: 17:38 29.07.2026)
СК предъявил обвинение фигуранту дела об избиении ученого на Урале

Жителю Екатеринбурга предъявили обвинение по делу об избиении Зезина

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жителю Екатеринбурга предъявили обвинение в хулиганских действиях в отношении двух мужчин.
  • Один из пострадавших — известный ученый Никита Зезин.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл — РИА Новости. Жителю Екатеринбурга предъявили обвинение в избиении двух мужчин, один из которых, известный ученый-растениевод Никита Зезин, от этого умер, сообщил Следственный комитет.
"Следственными органами <…> предъявлено обвинение 38-летнему жителю Екатеринбурга в совершении хулиганских действий в отношении двух мужчин", — говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
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Директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН, член-корреспондент РАН Никита Зезин умер 22 июля после жестокого избиения. Ему было 67 лет.
Как рассказал депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер, незадолго до смерти Зезин и его заместитель Александр Шанин осматривали опытные поля и столкнулись с подростками на квадроциклах, которые портили посевы. Ученый позвонил их родителям и сказал, что довезет детей до института. На месте их встретили мужчины, которые набросились на растениеводов и стали их избивать. Зезина доставили в больницу, спустя несколько дней он умер от сердечного приступа.
СК возбудил уголовное дело. Полицейские установили личности подозреваемых, одного из них вскоре задержали.
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