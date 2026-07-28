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На Урале возбудили дело об избиении ученого РАН, после которого он умер - РИА Новости, 28.07.2026
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14:24 28.07.2026 (обновлено: 18:44 28.07.2026)
На Урале возбудили дело об избиении ученого РАН, после которого он умер

На Урале возбудили дело по сообщению об избиении ученого-агрария Зезина

© Фото : пресс-служба УрФАНИЦ УрО РАННикита Зезин
Никита Зезин - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : пресс-служба УрФАНИЦ УрО РАН
Никита Зезин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Свердловской области возбудили уголовное дело об избиении ученого Никиты Зезина, после которого он умер.
  • Депутат областного заксобрания Вячеслав Вегнер рассказал, что Зезина жестоко избили после конфликта с родителями детей, ездивших на квадроциклах по опытным полям.
  • Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании обстоятельств смерти ученого.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл — РИА Новости. На Урале возбудили уголовное дело об избиении ученого Никиты Зезина, после которого он умер, сообщила пресс-служба Следственного комитета.
"В соцмедиа размещена публикация, согласно которой председателю СК России Бастрыкину А. И. направлено обращение, связанное с расследованием обстоятельств смерти пожилого мужчины в Свердловской области. По словам заявителя, потерпевшего жестоко избили перед тем, как он скончался. По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело", — говорится в релизе.
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Бастрыкин ждет от подчиненных доклада о расследовании.
Личности подозреваемых уже установили, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. По его словам, при допросе участников конфликта следователи могут применить полиграф, поскольку обе стороны написали друг на друга заявления в полицию.
Как сообщил Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН, его директор, известный ученый-аграрий Никита Зезин умер 22 июля на 68-м году жизни. Депутат областного заксобрания Вячеслав Вегнер рассказал в соцсети "ВКонтакте", что незадолго до смерти исследователя жестоко избили.
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По словам парламентария, Зезин со своим заместителем Александром Шаниным осматривали опытные поля. На одном из них они увидели детей на квадроциклах, ездивших по ним и уничтожавших посевы.
Ученые взяли у детей телефон родителей и договорились, что довезут ребят до института и передадут семьям. Вечером туда подъехали четыре машины. Вышедшие из них люди, одним из которых, как утверждает Вегнер, был отец несовершеннолетних, начали избивать специалиста, а когда он почти потерял сознание — набросились на его коллегу.
В результате сердце пострадавшего не выдержало — спустя несколько дней он умер в больнице. Депутат считает произошедшее убийством.
Никита Зезин посвятил сельскохозяйственной науке более 40 лет. Он написал 260 научных трудов, монографий и книг. Прощание с ним прошло 27 июля.
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