На Урале возбудили дело об избиении ученого РАН, после которого он умер

Краткий пересказ от РИА ИИ В Свердловской области возбудили уголовное дело об избиении ученого Никиты Зезина, после которого он умер.

Депутат областного заксобрания Вячеслав Вегнер рассказал, что Зезина жестоко избили после конфликта с родителями детей, ездивших на квадроциклах по опытным полям.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании обстоятельств смерти ученого.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл — РИА Новости. На Урале возбудили уголовное дело об избиении ученого Никиты Зезина, после которого он умер, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

"В соцмедиа размещена публикация, согласно которой председателю СК России Бастрыкину А. И. направлено обращение, связанное с расследованием обстоятельств смерти пожилого мужчины в Свердловской области. По словам заявителя, потерпевшего жестоко избили перед тем, как он скончался. По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело", — говорится в релизе

Бастрыкин ждет от подчиненных доклада о расследовании.

Личности подозреваемых уже установили, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. По его словам, при допросе участников конфликта следователи могут применить полиграф, поскольку обе стороны написали друг на друга заявления в полицию.

Как сообщил Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН , его директор, известный ученый-аграрий Никита Зезин умер 22 июля на 68-м году жизни. Депутат областного заксобрания Вячеслав Вегнер рассказал в соцсети " ВКонтакте ", что незадолго до смерти исследователя жестоко избили.

По словам парламентария, Зезин со своим заместителем Александром Шаниным осматривали опытные поля. На одном из них они увидели детей на квадроциклах, ездивших по ним и уничтожавших посевы.

Ученые взяли у детей телефон родителей и договорились, что довезут ребят до института и передадут семьям. Вечером туда подъехали четыре машины. Вышедшие из них люди, одним из которых, как утверждает Вегнер, был отец несовершеннолетних, начали избивать специалиста, а когда он почти потерял сознание — набросились на его коллегу.

В результате сердце пострадавшего не выдержало — спустя несколько дней он умер в больнице. Депутат считает произошедшее убийством.