"Штурм" снова победил "Хартс" в отборе ЛЧ, Худяков опять не пропустил

Краткий пересказ от РИА ИИ Австрийский футбольный клуб «Штурм» выиграл у шотландского клуба «Хартс» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов со счетом 2:0.

В третьем раунде квалификации «Штурм» сыграет с победителем противостояния «Фенербахче» (Турция) и «Гурник» (Польша).

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Австрийский футбольный клуб "Штурм" на выезде выиграл у шотландского клуба "Хартс" в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Встреча прошла в Эдинбурге и завершилась победой клуба из Граца со счетом 2:0. Мячи забили Симон Зайдль (64-я минута) и Эмран Согло (68).

Российский вратарь "Штурма" Даниил Худяков, являющийся воспитанником московского "Локомотива", отразил три удара. В первой игре он тоже не пропустил, тогда его команда добилась победы со счетом 4:0.

В третьем раунде квалификации "Штурм" сыграет с победителем противостояния "Фенербахче" (Турция) - "Гурник" (Польша). В первом матче домашней победы добился стамбульский клуб (1:0), ответная игра пройдет 29 июля.

Результаты остальных матчей: