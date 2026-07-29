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"Штурм" снова победил "Хартс" в отборе ЛЧ, Худяков опять не пропустил - РИА Новости Спорт, 29.07.2026
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Футбол
 
00:03 29.07.2026
"Штурм" снова победил "Хартс" в отборе ЛЧ, Худяков опять не пропустил

"Штурм" снова победил "Хартс" в отборе ЛЧ благодаря отбившему все удары Худякову

© Фото : Соцсети "Штурма"Российский вратарь австрийского "Штурма" Даниил Худяков
Российский вратарь австрийского Штурма Даниил Худяков - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : Соцсети "Штурма"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Австрийский футбольный клуб «Штурм» выиграл у шотландского клуба «Хартс» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов со счетом 2:0.
  • В третьем раунде квалификации «Штурм» сыграет с победителем противостояния «Фенербахче» (Турция) и «Гурник» (Польша).
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Австрийский футбольный клуб "Штурм" на выезде выиграл у шотландского клуба "Хартс" в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Встреча прошла в Эдинбурге и завершилась победой клуба из Граца со счетом 2:0. Мячи забили Симон Зайдль (64-я минута) и Эмран Согло (68).
Российский вратарь "Штурма" Даниил Худяков, являющийся воспитанником московского "Локомотива", отразил три удара. В первой игре он тоже не пропустил, тогда его команда добилась победы со счетом 4:0.
В третьем раунде квалификации "Штурм" сыграет с победителем противостояния "Фенербахче" (Турция) - "Гурник" (Польша). В первом матче домашней победы добился стамбульский клуб (1:0), ответная игра пройдет 29 июля.
Результаты остальных матчей:
  • "КуПС" (Финляндия) - "Сабах" (Азербайджан) - 0:2 (результат первого матча - 0:1);
  • "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) - "Мьельбю" (Швеция) - 0:0 (0:3);
  • "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Тун" (Швейцария) - 3:2 - доп. вр. (1:1);
  • "Целе" (Словения) - "Эгнатия" (Албания) - 2:2, 4:1 - по пен. (3:3);
  • "Шемрок Роверс" (Ирландия) - "Арарат-Армения" (Армения) - 2:1 (0:2).
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