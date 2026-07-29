"Кайрат" обыграл "Омонию" в серии пенальти и вышел в третий раунд отбора ЛЧ

Первый матч завершился домашней победой "Омонии со счетом 1:0. В следующем раунде казахстанский клуб встретится с победителем противостояния "Левски" (Болгария) - "Университатя" (Румыния).

В другом матче литовский "Кауно Жальгирис" дома со счетом 1:0 обыграл фарерский "Клаксвик" после нулевой ничьей на выезде и пробился в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.