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"Кайрат" обыграл "Омонию" в серии пенальти и вышел в третий раунд отбора ЛЧ - РИА Новости Спорт, 29.07.2026
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Футбол
 
21:34 29.07.2026
"Кайрат" обыграл "Омонию" в серии пенальти и вышел в третий раунд отбора ЛЧ

"Кайрат" победил "Омонию" в серии пенальти и вышел в третий раунд отбора ЛЧ

© Соцсети футбольного клубаФутболисты "Кайрата"
Футболисты Кайрата - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Соцсети футбольного клуба
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Казахстанский футбольный клуб «Кайрат» обыграл кипрскую «Омонию» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов в серии пенальти со счетом 6:5.
  • Первый матч завершился домашней победой «Омонии» со счетом 1:0, а ответный матч в Алма-Ате завершился со счетом 1:0 в пользу «Кайрата» в основное время.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Казахстанский футбольный клуб "Кайрат" обыграл в серии пенальти кипрскую "Омонию" в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Встреча прошла в Алма-Ате. Основное время завершилось со счетом 1:0 в пользу хозяев, гол забил Эдмилсон (37-я минута). В дополнительное время команды не смогли отличиться, после чего матч дошел до серии пенальти, где сильнее оказались игроки "Кайрата"- 6:5. "Омония" завершала встречу вдевятером после удалений Андроникоса Какулиса (26) и Сену Кулибали (111).
Первый матч завершился домашней победой "Омонии со счетом 1:0. В следующем раунде казахстанский клуб встретится с победителем противостояния "Левски" (Болгария) - "Университатя" (Румыния).
В другом матче литовский "Кауно Жальгирис" дома со счетом 1:0 обыграл фарерский "Клаксвик" после нулевой ничьей на выезде и пробился в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.
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