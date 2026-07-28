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Жуков: игра "Спартака" при Карседо напоминает футбол времен Романцева - РИА Новости Спорт, 28.07.2026
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Футбол
 
11:05 28.07.2026 (обновлено: 11:49 28.07.2026)
Жуков: игра "Спартака" при Карседо напоминает футбол времен Романцева

Жуков: игра "Спартака" при Карседо напоминает футбол времен Олега Романцева

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкАлександр Жуков
Александр Жуков - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Александр Жуков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В матче первого тура чемпионата России 25 июля "Спартак" под руководством Карседо обыграл московскую "Родину" со счетом 3:0.
  • Первый заместитель председателя Госдумы РФ и болельщик "красно-белых" Александр Жуков отметил, что игра "Спартака" под руководством Карседо напоминает футбол команды времен Олега Романцева.
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Игра московского "Спартака" под руководством испанского тренера Хуана Карлоса Карседо отдельными эпизодами напоминает футбол команды времен Олега Романцева, заявил РИА Новости первый заместитель председателя Госдумы РФ и болельщик "красно-белых" Александр Жуков.
Карседо возглавил "Спартак" в январе 2026 года. В матче первого тура чемпионата России 25 июля "Спартак" дома обыграл московскую "Родину" со счетом 3:0. Под руководством Романцева москвичи восемь раз становились чемпионами России - в 1992-1994 и 1997-2001 годах.
Российская премьер-лига (РПЛ)
25 июля 2026 • начало в 20:45
Завершен
Спартак Москва
3 : 0
Родина
24‎’‎ • Маркиньос
(Эсекьель Барко)
80‎’‎ • Кристофер Мартинс
(Александр Джику)
86‎’‎ • Данил Пруцев
(Роман Зобнин)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Игра команды меня порадовала, "Спартак" хорошо смотрелся в первом матче чемпионата России. Мне понравился стиль, в котором играет команда при испанском тренере. И проглядывается что-то похожее на тот футбол, который "Спартак" показывал при Олеге Романцеве в 90-е годы", - сказал Жуков.
Также собеседник агентства высказался о роли в команде аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко.
"Барко, конечно, важный для "Спартака" игрок. Но не думаю, что все сейчас зависит только от него", - отметил Жуков.
Аргентинцу 27 лет, хавбек выступает за "Спартак" с июля 2024 года. В Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2025/26 Барко забил восемь мячей и сделал семь голевых передач. Ранее полузащитник выступал за аргентинские "Индепендьенте" и "Ривер Плейт", а также американский клуб "Атланта Юнайтед".
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ФутболОлег РоманцевАлександр ЖуковЭсекьель БаркоГосдума РФСпартак МоскваРодина (Москва)ИндепендьентеРПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)
 
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