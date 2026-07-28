Краткий пересказ от РИА ИИ В матче первого тура чемпионата России 25 июля "Спартак" под руководством Карседо обыграл московскую "Родину" со счетом 3:0.

Первый заместитель председателя Госдумы РФ и болельщик "красно-белых" Александр Жуков отметил, что игра "Спартака" под руководством Карседо напоминает футбол команды времен Олега Романцева.

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Игра московского "Спартака" под руководством испанского тренера Хуана Карлоса Карседо отдельными эпизодами напоминает футбол команды времен Олега Романцева, заявил РИА Новости первый заместитель председателя Госдумы РФ и болельщик "красно-белых" Александр Жуков.

Карседо возглавил " Спартак " в январе 2026 года. В матче первого тура чемпионата России 25 июля "Спартак" дома обыграл московскую " Родину " со счетом 3:0. Под руководством Романцева москвичи восемь раз становились чемпионами России - в 1992-1994 и 1997-2001 годах.

"Игра команды меня порадовала, "Спартак" хорошо смотрелся в первом матче чемпионата России. Мне понравился стиль, в котором играет команда при испанском тренере. И проглядывается что-то похожее на тот футбол, который "Спартак" показывал при Олеге Романцеве в 90-е годы", - сказал Жуков.

Также собеседник агентства высказался о роли в команде аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко.

"Барко, конечно, важный для "Спартака" игрок. Но не думаю, что все сейчас зависит только от него", - отметил Жуков.