Краткий пересказ от РИА ИИ
- В матче первого тура чемпионата России 25 июля "Спартак" под руководством Карседо обыграл московскую "Родину" со счетом 3:0.
- Первый заместитель председателя Госдумы РФ и болельщик "красно-белых" Александр Жуков отметил, что игра "Спартака" под руководством Карседо напоминает футбол команды времен Олега Романцева.
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Игра московского "Спартака" под руководством испанского тренера Хуана Карлоса Карседо отдельными эпизодами напоминает футбол команды времен Олега Романцева, заявил РИА Новости первый заместитель председателя Госдумы РФ и болельщик "красно-белых" Александр Жуков.
25 июля 2026 • начало в 20:45
Завершен
24’ • Маркиньос
80’ • Кристофер Мартинс
86’ • Данил Пруцев
"Игра команды меня порадовала, "Спартак" хорошо смотрелся в первом матче чемпионата России. Мне понравился стиль, в котором играет команда при испанском тренере. И проглядывается что-то похожее на тот футбол, который "Спартак" показывал при Олеге Романцеве в 90-е годы", - сказал Жуков.
Также собеседник агентства высказался о роли в команде аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко.
"Барко, конечно, важный для "Спартака" игрок. Но не думаю, что все сейчас зависит только от него", - отметил Жуков.
Аргентинцу 27 лет, хавбек выступает за "Спартак" с июля 2024 года. В Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2025/26 Барко забил восемь мячей и сделал семь голевых передач. Ранее полузащитник выступал за аргентинские "Индепендьенте" и "Ривер Плейт", а также американский клуб "Атланта Юнайтед".