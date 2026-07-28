Масалитин предложил ЦСКА приобрести Икарди

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Валерий Масалитин предложил армейцам рассмотреть возможность приобретения Мауро Икарди, бывшего капитана миланского "Интера", который сейчас находится в статусе свободного агента.

ЦСКА обыграл "Балтику" со счетом 2:1 в матче открытия сезона РПЛ.

Масалитин считает, что выводы о перспективах ЦСКА можно будет сделать после пяти-семи игр чемпионата.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Валерий Масалитин в разговоре с РИА Новости предложил армейцам попытаться приобрести бывшего капитана миланского "Интера" Мауро Икарди, находящегося в статусе свободного агента.

В пятницу ЦСКА Москве обыграл "Балтику" со счетом 2:1 в матче открытия сезона РПЛ. В прошлом сезоне москвичи заняли пятое место в чемпионате страны.

"В прошлом году Игдисамов доигрывал сезон на старом багаже, то есть он не мог вносить особо коррективы. Сейчас же прошло слишком мало времени, чтобы оценить перспективу: сначала готовились одни, потом подключились сборники, были травмированные. Не было целенаправленной подготовки к сезону, когда все бы собрались вместе и работали. Так что выводы можно будет сделать после пяти-семи игр чемпионата", - сказал Масалитин.

"Бросилось в глаза, что Кисляк начал опускаться пятым защитником, скоро Баринов должен выздороветь, может быть, появятся новые игроки. Многое в этом вопросе зависит от финансовой составляющей. Пулять деньги просто так и покупать кого-то ради покупки не стоит. Надо выбирать того, кто действительно принесет команде пользу. Недавно, к примеру, Икарди стал свободным агентом, он проявляет себя во всех чемпионатах. Да, он уже в возрасте, но, возможно, его стоит заинтересовать. Есть и другие молодые, перспективные игроки", - добавил он.