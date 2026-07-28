Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Валерий Масалитин предложил армейцам рассмотреть возможность приобретения Мауро Икарди, бывшего капитана миланского "Интера", который сейчас находится в статусе свободного агента.
- ЦСКА обыграл "Балтику" со счетом 2:1 в матче открытия сезона РПЛ.
- Масалитин считает, что выводы о перспективах ЦСКА можно будет сделать после пяти-семи игр чемпионата.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Валерий Масалитин в разговоре с РИА Новости предложил армейцам попытаться приобрести бывшего капитана миланского "Интера" Мауро Икарди, находящегося в статусе свободного агента.
24 июля 2026 • начало в 20:00
Завершен
33’ • Эдуарду Андерсон (А)
36’ • Кирилл Глебов
01’ • Чинонсо Оффор
"В прошлом году Игдисамов доигрывал сезон на старом багаже, то есть он не мог вносить особо коррективы. Сейчас же прошло слишком мало времени, чтобы оценить перспективу: сначала готовились одни, потом подключились сборники, были травмированные. Не было целенаправленной подготовки к сезону, когда все бы собрались вместе и работали. Так что выводы можно будет сделать после пяти-семи игр чемпионата", - сказал Масалитин.
"Бросилось в глаза, что Кисляк начал опускаться пятым защитником, скоро Баринов должен выздороветь, может быть, появятся новые игроки. Многое в этом вопросе зависит от финансовой составляющей. Пулять деньги просто так и покупать кого-то ради покупки не стоит. Надо выбирать того, кто действительно принесет команде пользу. Недавно, к примеру, Икарди стал свободным агентом, он проявляет себя во всех чемпионатах. Да, он уже в возрасте, но, возможно, его стоит заинтересовать. Есть и другие молодые, перспективные игроки", - добавил он.
Икарди 33 года, его последним клубом был турецкий "Галатасарай". Также он выступал за французский "ПСЖ". На его счету восемь матчей за сборную Аргентины.
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