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Масалитин предложил ЦСКА приобрести Икарди - РИА Новости Спорт, 28.07.2026
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Футбол
 
16:35 28.07.2026 (обновлено: 16:44 28.07.2026)
Масалитин предложил ЦСКА приобрести Икарди

Масалитин: ЦСКА стоит попробовать приобрести Икарди

© пресс-служба клуба "Галатасарай"Мауро Икарди
Мауро Икарди - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© пресс-служба клуба "Галатасарай"
Мауро Икарди. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Валерий Масалитин предложил армейцам рассмотреть возможность приобретения Мауро Икарди, бывшего капитана миланского "Интера", который сейчас находится в статусе свободного агента.
  • ЦСКА обыграл "Балтику" со счетом 2:1 в матче открытия сезона РПЛ.
  • Масалитин считает, что выводы о перспективах ЦСКА можно будет сделать после пяти-семи игр чемпионата.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Валерий Масалитин в разговоре с РИА Новости предложил армейцам попытаться приобрести бывшего капитана миланского "Интера" Мауро Икарди, находящегося в статусе свободного агента.
В пятницу ЦСКА в Москве обыграл "Балтику" со счетом 2:1 в матче открытия сезона РПЛ. В прошлом сезоне москвичи заняли пятое место в чемпионате страны.
Российская премьер-лига (РПЛ)
24 июля 2026 • начало в 20:00
Завершен
ЦСКА
2 : 1
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36‎’‎ • Кирилл Глебов
(Данил Круговой)
01‎’‎ • Чинонсо Оффор
(Натан Гассама)
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"В прошлом году Игдисамов доигрывал сезон на старом багаже, то есть он не мог вносить особо коррективы. Сейчас же прошло слишком мало времени, чтобы оценить перспективу: сначала готовились одни, потом подключились сборники, были травмированные. Не было целенаправленной подготовки к сезону, когда все бы собрались вместе и работали. Так что выводы можно будет сделать после пяти-семи игр чемпионата", - сказал Масалитин.
"Бросилось в глаза, что Кисляк начал опускаться пятым защитником, скоро Баринов должен выздороветь, может быть, появятся новые игроки. Многое в этом вопросе зависит от финансовой составляющей. Пулять деньги просто так и покупать кого-то ради покупки не стоит. Надо выбирать того, кто действительно принесет команде пользу. Недавно, к примеру, Икарди стал свободным агентом, он проявляет себя во всех чемпионатах. Да, он уже в возрасте, но, возможно, его стоит заинтересовать. Есть и другие молодые, перспективные игроки", - добавил он.
Икарди 33 года, его последним клубом был турецкий "Галатасарай". Также он выступал за французский "ПСЖ". На его счету восемь матчей за сборную Аргентины.
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25 июля, 14:31
 
ФутболСпортСССРМоскваАргентинаВалерий МасалитинМауро ИкардиПФК ЦСКАИнтерБалтикаРПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)
 
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