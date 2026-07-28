Краткий пересказ от РИА ИИ
- Хорватский защитник Йошко Гвардиол продлил контракт с "Манчестер Сити".
- Новое соглашение футболиста рассчитано до лета 2031 года.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Хорватский защитник Йошко Гвардиол продлил контракт с "Манчестер Сити", сообщается на сайте футбольного клуба.
Новое соглашение 24-летнего футболиста рассчитано до лета 2031 года. В минувшем сезоне Гвардиол провел за "горожан" 25 матчей в различных турнирах и забил два гола.
Гвардиолу 24 года. Он перешел в "Манчестер Сити" из немецкого "Лейпцига" летом 2023 года. За английский клуб защитник провел 122 матча и забил 13 мячей. В составе "горожан" хорват стал победителем чемпионата Англии, Кубка Англии, Кубка английской лиги, клубного чемпионата мира, Суперкубка УЕФА и Суперкубка Англии. Также на его счету четыре гола в 52 играх за сборную Хорватии.
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25 июля, 13:57