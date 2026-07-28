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Гвардиол продлил контракт с "Манчестер Сити" - РИА Новости Спорт, 28.07.2026
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Футбол
 
15:43 28.07.2026 (обновлено: 16:00 28.07.2026)
Гвардиол продлил контракт с "Манчестер Сити"

Гвардиол продлил контракт с "Манчестер Сити" до 2031 года

© пресс-служба клуба "Манчестер Сити"Защитник "Манчестер Сити" Йошко Гвардиол
Защитник Манчестер Сити Йошко Гвардиол - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© пресс-служба клуба "Манчестер Сити"
Защитник "Манчестер Сити" Йошко Гвардиол. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хорватский защитник Йошко Гвардиол продлил контракт с "Манчестер Сити".
  • Новое соглашение футболиста рассчитано до лета 2031 года.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Хорватский защитник Йошко Гвардиол продлил контракт с "Манчестер Сити", сообщается на сайте футбольного клуба.
Новое соглашение 24-летнего футболиста рассчитано до лета 2031 года. В минувшем сезоне Гвардиол провел за "горожан" 25 матчей в различных турнирах и забил два гола.
Гвардиолу 24 года. Он перешел в "Манчестер Сити" из немецкого "Лейпцига" летом 2023 года. За английский клуб защитник провел 122 матча и забил 13 мячей. В составе "горожан" хорват стал победителем чемпионата Англии, Кубка Англии, Кубка английской лиги, клубного чемпионата мира, Суперкубка УЕФА и Суперкубка Англии. Также на его счету четыре гола в 52 играх за сборную Хорватии.
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