В Кремле отвергли возможность оснащать торговые суда средствами обороны

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"Действует международное морское право, в соответствии с которым <...> торговые суда не могут быть вооруженными, они поэтому и торговые коммерческие суда. Дополнительное оборудование этих судов тоже невозможно, поэтому об этом речи в принципе идти не может. Но то, что российский флот может принимать меры по защите, — да, президент вчера сделал на этот счет исчерпывающее заявление", — ответил он на вопрос РИА Новости.