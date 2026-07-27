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В Кремле отвергли возможность оснащать торговые суда средствами обороны - РИА Новости, 27.07.2026
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12:23 27.07.2026 (обновлено: 13:17 27.07.2026)
В Кремле отвергли возможность оснащать торговые суда средствами обороны

Песков: речи о дооснащении торговых судов средствами обороны идти не может

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБашни Московского Кремля
Башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Песков заявил, что ВМФ будет защищать торговые суда, но оснащать их средствами обороны не планируется.
  • В Кремле отметили, что это невозможно согласно международному морскому праву.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. ВМФ будет защищать торговые суда, но речь об оснащении их средствами обороны не идет, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«

"Действует международное морское право, в соответствии с которым <...> торговые суда не могут быть вооруженными, они поэтому и торговые коммерческие суда. Дополнительное оборудование этих судов тоже невозможно, поэтому об этом речи в принципе идти не может. Но то, что российский флот может принимать меры по защите, — да, президент вчера сделал на этот счет исчерпывающее заявление", — ответил он на вопрос РИА Новости.

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Накануне Владимир Путин на встрече с командующими флотами призвал бороться с посягательством на торговые суда как с пиратством. По его словам, действовать нужно в рамках международного морского права, но решительно.
Президент выразил надежду, что Военно-морской флот будет эффективно прикрывать отечественные суда. Ранее глава Морской коллегии Николай Патрушев отмечал, что боевые корабли могут начать сопровождать их. По его словам, возможно конвоирование огневыми группами.
Путин также рассказал на совещании в День ВМФ о попытках иностранных подлодок заходить на Северный морской путь. Военные будут защищать этот маршрут, добавил он.
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