Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин призвал бороться с посягательством на торговый флот как с пиратством.
- По его словам, действовать нужно в рамках международного морского права, но решительно.
- Президент выразил надежду, что Военно-морской флот будет эффективно прикрывать российские суда.
- Он также рассказал о попытках иностранных подлодок заходить на Северный морской путь, военные будут защищать этот маршрут.
- Москва готова обеспечивать безопасность Калининградской области всеми возможными средствами.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл — РИА Новости. Владимир Путин призвал бороться с посягательством на торговый флот как с пиратством.
Президент в День ВМФ работает в Петербурге. По видеосвязи он заслушал доклады командующих флотами. Путин упомянул о попытках воздействовать на российские суда, включая коммерческие.
«
"Я хочу обратить ваше внимание на то, что в таких случаях нужно действовать аккуратно, в рамках международного права морского, но решительно — так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами", — подчеркнул он.
Путин выразил надежду, что Военно-морской флот будет эффективно прикрывать отечественные суда.
Президент также рассказал о попытках иностранных подлодок заходить на Северный морской путь. Военные будут защищать этот маршрут, добавил он.
Пиратов заждались на дне: Россия защитила свой флот
1 июля, 08:00
Другие заявления
- Россия готова обеспечивать безопасность Калининградской области всеми возможными средствами.
- Участие ВМФ в международных учениях показывает, что попытки изолировать Москву в сфере обороны терпят фиаско.
- Богатства страны будут прирастать Арктикой, власти сделают акцент на освоении этого региона.
- Такого ледокольного флота, как у России, нет ни у одного государства в мире.
- Атомный ледокол проекта "Лидер" будет колоть беспрецедентно толстый лед, до трех метров.
- Работа над ядерным подводным комплексом "Посейдон" близка к завершению, скоро его поставят на боевое дежурство.
- Модернизация гиперзвуковой ракеты "Циркон" продолжится.