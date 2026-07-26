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Путин призвал бороться с посягательством на торговый флот как с пиратством - РИА Новости, 26.07.2026
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17:14 26.07.2026 (обновлено: 18:38 26.07.2026)
Путин призвал бороться с посягательством на торговый флот как с пиратством

Путин: нужно бороться с посягательством на торговый флот как с пиратством

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин в Главном Адмиралтействе в Петербурге
Президент Владимир Путин в Главном Адмиралтействе в Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин в Главном Адмиралтействе в Петербурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин призвал бороться с посягательством на торговый флот как с пиратством.
  • По его словам, действовать нужно в рамках международного морского права, но решительно.
  • Президент выразил надежду, что Военно-морской флот будет эффективно прикрывать российские суда.
  • Он также рассказал о попытках иностранных подлодок заходить на Северный морской путь, военные будут защищать этот маршрут.
  • Москва готова обеспечивать безопасность Калининградской области всеми возможными средствами.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл — РИА Новости. Владимир Путин призвал бороться с посягательством на торговый флот как с пиратством.
Президент в День ВМФ работает в Петербурге. По видеосвязи он заслушал доклады командующих флотами. Путин упомянул о попытках воздействовать на российские суда, включая коммерческие.
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"Я хочу обратить ваше внимание на то, что в таких случаях нужно действовать аккуратно, в рамках международного права морского, но решительно — так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами", — подчеркнул он.

Путин выразил надежду, что Военно-морской флот будет эффективно прикрывать отечественные суда.
Президент также рассказал о попытках иностранных подлодок заходить на Северный морской путь. Военные будут защищать этот маршрут, добавил он.
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