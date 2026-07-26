Путин заявил о попытках иностранцев заходить на Северный морской путь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил о попытках иностранных подлодок заходить на маршруты Северного морского пути.
- Глава государства отметил, что через Северный морской путь проходят трассы баллистических ракет и места дежурства российских подводных лодок.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о попытках иностранных подлодок заходить на маршруты Северного морского пути.
Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.
"Мы с вами, кроме этого, знаем, что там и трассы баллистических ракет проходят через Северно-морской путь. Там места дежурства наших подводных лодок, и другие страны пытаются заходить тоже", - сказал глава государства.