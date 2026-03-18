Патрушев допустил сопровождение торговых судов кораблями ВМФ
Корабли ВМФ начнут сопровождать российские торговые суда, допустил помощник президента, глава Морской коллегии Николай Патрушев.
2026-03-18T17:06:00+03:00
Патрушев: корабли ВМФ начнут сопровождать российские торговые суда
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Корабли ВМФ начнут сопровождать российские торговые суда, допустил помощник президента, глава Морской коллегии Николай Патрушев.
"Риск террористических и диверсионных угроз в отношении судов, следующих в российские порты, не снижается. В этой связи нами разработан и реализуется целый комплекс мероприятий обеспечения безопасности судоходства. <...> Предусматриваются меры по конвоированию торгового флота кораблями ВМФ", — рассказал он в интервью газете "Коммерсантъ
".
По его словам, также возможно сопровождение судов огневыми группами и размещение на них специальных средств защиты. Власти могут принять дополнительные меры при новых угрозах со стороны европейских стран.
"Против флота, перевозящего грузы из российских портов, действительно развернута беспрецедентная кампания, в которую включаются, казалось бы, третьестепенные морские державы. В охоте за танкерами, сухогрузами и контейнеровозами некоторые страны попросту заигрались", — подчеркнул Патрушев.
Он добавил, что Москва расценивает атаку на танкер "Арктик Метагаз" в Средиземном море в начале марта как международный теракт.
Как отмечал ранее глава Морской коллегии, есть данные, что западные страны будут все чаще нападать на суда в попытке парализовать внешнюю торговлю России.