Патрушев допустил сопровождение торговых судов кораблями ВМФ

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Корабли ВМФ начнут сопровождать российские торговые суда, допустил помощник президента, глава Морской коллегии Николай Патрушев.

"Риск террористических и диверсионных угроз в отношении судов, следующих в российские порты, не снижается. В этой связи нами разработан и реализуется целый комплекс мероприятий обеспечения безопасности судоходства. <...> Предусматриваются меры по конвоированию торгового флота кораблями ВМФ", — рассказал он в интервью газете " Коммерсантъ ".

По его словам, также возможно сопровождение судов огневыми группами и размещение на них специальных средств защиты. Власти могут принять дополнительные меры при новых угрозах со стороны европейских стран.

"Против флота, перевозящего грузы из российских портов, действительно развернута беспрецедентная кампания, в которую включаются, казалось бы, третьестепенные морские державы. В охоте за танкерами, сухогрузами и контейнеровозами некоторые страны попросту заигрались", — подчеркнул Патрушев.

Он добавил, что Москва расценивает атаку на танкер "Арктик Метагаз" в Средиземном море в начале марта как международный теракт.