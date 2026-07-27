Краткий пересказ от РИА ИИ Лондонский футбольный клуб «Челси» изучает возможность приобретения нападающего «Брайтона» Дэнни Уэлбека.

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо считает Уэлбека ценным приобретением благодаря его игровым и лидерским качествам.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Лондонский футбольный клуб "Челси" изучает возможность приобретения 35-летнего нападающего "Брайтона" Дэнни Уэлбека, сообщает The Athletic.

По информации источника, главный тренер " Челси " Хаби Алонсо считает Уэлбека ценным приобретением благодаря его игровым и лидерским качествам. Отмечается, что переговоры находятся на ранней стадии, однако стороны сохраняют оптимизм относительно заключения сделки.

В минувшем сезоне Уэлбек провел 37 игр в Английской премьер-лиге (АПЛ), забил 13 мячей и установил личный рекорд по голам за один сезон в чемпионате. Всего с момента перехода в "Брайтон" в 2020 году он забил 51 мяч в 201 матче. Его контракт с командой рассчитан до лета 2027 года.

Уэлбек является воспитанником "Манчестер Юнайтед", за который провел 142 матча и забил 29 мячей. В 2014 году он перешел в "Арсенал", где отметился 32 голами в 126 встречах. Позднее форвард выступал за "Уотфорд", после чего в 2020 году присоединился к "Брайтону".