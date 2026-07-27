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"Челси" готов приобрести экс-звезду "МЮ" Уэлбека - РИА Новости Спорт, 27.07.2026
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Футбол
 
16:59 27.07.2026 (обновлено: 17:00 27.07.2026)
"Челси" готов приобрести экс-звезду "МЮ" Уэлбека

"Челси" изучает возможность трансфера 35-летнего Дэнни Уэлбека

© пресс-служба клуба "Брайтон"Дэнни Уэлбек
Дэнни Уэлбек - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© пресс-служба клуба "Брайтон"
Дэнни Уэлбек . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лондонский футбольный клуб «Челси» изучает возможность приобретения нападающего «Брайтона» Дэнни Уэлбека.
  • Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо считает Уэлбека ценным приобретением благодаря его игровым и лидерским качествам.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Лондонский футбольный клуб "Челси" изучает возможность приобретения 35-летнего нападающего "Брайтона" Дэнни Уэлбека, сообщает The Athletic.
По информации источника, главный тренер "Челси" Хаби Алонсо считает Уэлбека ценным приобретением благодаря его игровым и лидерским качествам. Отмечается, что переговоры находятся на ранней стадии, однако стороны сохраняют оптимизм относительно заключения сделки.
В минувшем сезоне Уэлбек провел 37 игр в Английской премьер-лиге (АПЛ), забил 13 мячей и установил личный рекорд по голам за один сезон в чемпионате. Всего с момента перехода в "Брайтон" в 2020 году он забил 51 мяч в 201 матче. Его контракт с командой рассчитан до лета 2027 года.
Уэлбек является воспитанником "Манчестер Юнайтед", за который провел 142 матча и забил 29 мячей. В 2014 году он перешел в "Арсенал", где отметился 32 голами в 126 встречах. Позднее форвард выступал за "Уотфорд", после чего в 2020 году присоединился к "Брайтону".
Вместе с "Манчестер Юнайтед" нападающий стал чемпионом Англии, двукратным обладателем Кубка лиги и Суперкубка Англии, а также выиграл клубный чемпионат мира. В составе "Арсенала" он завоевал Кубок Англии и Суперкубок страны. Также на его счету 16 голов в 42 матчах за сборную Англии.
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