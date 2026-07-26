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Барко отказался комментировать интерес со стороны "Ривер Плейт" - РИА Новости Спорт, 26.07.2026
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Футбол
 
00:08 26.07.2026 (обновлено: 00:09 26.07.2026)
Барко отказался комментировать интерес со стороны "Ривер Плейт"

Футболист "Спартака" Барко не стал комментировать интерес "Ривер Плейт"

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЭсекьель Барко
Эсекьель Барко - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко отказался комментировать информацию об интересе к нему со стороны аргентинского футбольного клуба «Ривер Плейт».
  • Эсекьель Барко вышел в стартовом составе и принял участие в матче «Спартака» против «Родины», который завершился победой «Спартака» со счетом 3:0.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Полузащитник московского "Спартака" Эсекьель Барко отказался комментировать информацию об интересе к нему со стороны аргентинского футбольного клуба "Ривер Плейт".
В субботу "Спартак" одержал домашнюю победу над "Родиной" (3:0) в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ), Барко вышел в стартовом составе. Ранее журналист Эрнан Кастильо в соцсети Х сообщил, что полузащитник близок к переходу в "Ривер Плейт".
"Не знаю, не буду ничего комментировать", - сказал футболист.
Барко перешел в "Спартак" летом 2024 года и с тех пор провел за клуб 75 матчей, забив 22 гола. В прошлом сезоне футболист завоевал с "красно-белыми" Кубок России. Аргентинец на родине выступал за "Индепендьенте" и "Ривер Плейт". В составе последнего Барко выиграл чемпионат и Суперкубок Аргентины.
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ФутболСпортРивер ПлейтСпартак МоскваРПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)Эсекьель Барко
 
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