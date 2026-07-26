Барко отказался комментировать интерес со стороны "Ривер Плейт"

"Не знаю, не буду ничего комментировать", - сказал футболист.

Барко перешел в "Спартак" летом 2024 года и с тех пор провел за клуб 75 матчей, забив 22 гола. В прошлом сезоне футболист завоевал с "красно-белыми" Кубок России. Аргентинец на родине выступал за "Индепендьенте" и "Ривер Плейт". В составе последнего Барко выиграл чемпионат и Суперкубок Аргентины.