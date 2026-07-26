Барко отказался комментировать интерес со стороны "Ривер Плейт"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко отказался комментировать информацию об интересе к нему со стороны аргентинского футбольного клуба «Ривер Плейт».
- Эсекьель Барко вышел в стартовом составе и принял участие в матче «Спартака» против «Родины», который завершился победой «Спартака» со счетом 3:0.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Полузащитник московского "Спартака" Эсекьель Барко отказался комментировать информацию об интересе к нему со стороны аргентинского футбольного клуба "Ривер Плейт".
"Не знаю, не буду ничего комментировать", - сказал футболист.
Барко перешел в "Спартак" летом 2024 года и с тех пор провел за клуб 75 матчей, забив 22 гола. В прошлом сезоне футболист завоевал с "красно-белыми" Кубок России. Аргентинец на родине выступал за "Индепендьенте" и "Ривер Плейт". В составе последнего Барко выиграл чемпионат и Суперкубок Аргентины.